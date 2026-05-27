פער של עד 1,000 ש"ח: איפה הכי זול לקנות אייפון 17? | בדיקת i24NEWS

כבר התרגלנו בשנים האחרונות לראות את מכשירי האייפון הנחשקים נוחתים על המדפים של רשתות השיווק הגדולות כמו רמי לוי ואושר עד, אבל המהלך האחרון של רשת "ויקטורי" הביא לחיתוך מחירים דרסטי, נמוך במאות שקלים אפילו ממחירי ההשקה הרשמיים של הסדרה בחודש נובמבר האחרון.

מנכ״ל ויקטורי, אייל רביד, העלה אמש פוסט לרשתות החברתיות וכתב: ״למה יש מישהו בארץ שיש לו את ה-ב***ם להביא במכה אחת 3,000 מכשירי אייפון?״. בעקבות ההצהרה על הורדת המחירים, יצאה היום (רביעי) התוכנית "מדד גלבוע" ב-i24NEWS לבדיקת שוק: בכמה באמת יותר זול לקנות אייפון?

בדיקת "מדד גלבוע" השוותה בין המחירים החדשים של ויקטורי, לבין רשת iDigital (היבואן הרשמי) ורשת הלואו-קוסט למוצרי חשמל וסלולר KSP.

אייפון 17 יעלה 2599 שקלים בוויקטורי, באיי-דיגיטל אותו מכשיר יעלה 3699 שקלים וב-KSP אותו מכשיר יעלה 3399 שקלים. אייפון 17 פרו יעלה בוויקטורי 3999 שקלים, באיי-דיגיטל 4999 שקלים וב-KSP 4649 שקלים. גם באייפון 17 פרו מקס נמשכת אותה המגמה כשבוויקטורי המכשיר יעלה 4399 שקלים, באיידיגיטל המכשיר יעלה 5396 שקלים וב-KSP 5059 שקלים.

מה הצרכנים חייבים לדעת?

ייבוא מקביל: המכשירים ב"ויקטורי" נמכרים במסגרת ייבוא מקביל ולטענת הרשת יש אחריות מלאה.

טכנולוגיית eSIM בלבד: מדובר במכשירים המיועדים לשוק האמריקאי, כלומר ללא מגירת סים פיזית. החיבור לרשת הסלולר נעשה באופן דיגיטלי בלבד (eSIM) – טכנולוגיה הנתמכת כיום בכל החברות הגדולות בישראל.

"היבואנים הרשמיים פשוט לא הורידו מחירים"

באולפן "מדד גלבוע" ניתח הכלכלן הבכיר שלמה מעוז את הצעד של רשת השיווק והסביר כיצד נפתח פער של כ-1,000 שקלים על אותו המוצר בדיוק. "בנובמבר האחרון האייפון הבסיסי נמכר בויקטורי ב-2,899 ש"ח, וכעת הוא נחתך ל-2,599 ש"ח", הסביר מעוז.

"הסיבה לפער העצום היא שברשת השיווק הורידו את המחירים באופן ישיר בהתאם לירידת שער הדולר אל מול השקל בתקופה האחרונה. מנגד, היבואן הרשמי השאיר את המחירים שלו גבוהים בשמיים ולא גלגל את עוצמת השקל לטובת הלקוח. מי שמרוויח מהתחרות הזו הוא הצרכן הישראלי", הוסיף.