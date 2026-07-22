כולל העשרת אורניום: טראמפ אישר הסכם גרעין אזרחי עם סעודיה | דיווח

ב"וול סטריט ג'ורנל" דווח הלילה (רביעי) כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אישר הסכם גרעין אזרחי עם סעודיה, שיהיה בתוקף ל-30 שנים. על פי הדיווח, ארה"ב תסייע לסעודיה להקים תוכנית גרעין - ויותר משמעותי: במסגרת ההסכם אף יוקם גם מתקן סעודי-אמריקני להעשרת אורניום על אדמת המדינה.

ההסכם מעניק לסעודיה תוכנית גרעין אזרחית בשווי עשרות מיליארדי דולרים, כאשר לחברות אמריקניות יינתן התפקיד המרכזי, בעוד שמתחרות זרות יודרו מהפרויקט.

הסעיף המרכזי: חברות אמריקניות יבנו מתקן להעשרת אורניום בסעודיה, אם מחקר משותף של ארה"ב וסעודיה יקבע שיש בכך צורך. הממשל טוען כי עצם המעורבות האמריקנית מהווה מנגנון הגנה מפני שימוש צבאי.

הקונגרס יקבל את ההסכם בתוך ימים, אך כדי לבלום אותו נדרשת החלטה משותפת ורוב של שני שלישים שיוכל להתגבר על וטו נשיאותי - רף שהופך את דחיית ההסכם לכמעט בלתי אפשרית.

שר האנרגיה האמריקני כריס רייט צפוי לחתום על ההסכם כבר מחר עם מקבילו הסעודי, הנסיך עבדולעזיז בן סלמאן.