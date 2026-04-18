תמונה אחת יוצאת דופן שמגיעה מפולין, מצליחה לקפל לתוכה את המורכבות הישראלית: רס"ן ג', קצין צה"ל ובן למשפחת צד"ל, עומד על אדמת מחנה ההשמדה אושוויץ ומניף דגל ייחודי שהכין בעצמו. מצד אחד מגן דוד כחול-לבן, ומהצד השני הארז הלבנוני.

עבור ג', שסיכם לא פחות מ-360 ימי מילואים, הרגע הזה הוא הרבה מעבר למיצג סימבולי - הוא הצהרה על זהות משותפת ושאיפה לשלום. הוא מתאר את הרגעים הללו: "כבן למשפחת צד"ל ומפקד בצה"ל עמדתי במקום החשוך ביותר בהיסטוריה", הוא אומר, "כעד מול הרוע המוחלט שנגרם לאנושות - ובפרט לעם היהודי".

לדבריו, החוויה באושוויץ לא הייתה רק מסע זיכרון, אלא גם נקודת מפנה מחשבתית. "ראיתי בעיניים לאן שנאה יכולה להוביל", הוא מסביר, ומוסיף "הרוע הזה משנה צורה וממשיך להתקיים גם היום".

מתוך המקום הזה, הוא מפנה מבט ללבנון, מדינה שממנה מגיעים שורשיו המשפחתיים. "העם הלבנוני שנרדף במשך שנים הפך לבן ערובה בידי ארגוני טרור", הוא אומר, אך מדגיש כי בעיניו קיים מכנה משותף ברור: "אני יודע שהעם בלבנון, בדיוק כמו העם בישראל, רוצה בשלום, בשקט ובוחר בחיים".

רס״ן ג’ מתאר תחושת אחריות אישית שלא לשתוק מול מציאות של הסתה ושנאה. "דווקא שם, בתוך מחנה ההשמדה, הבנתי את המחיר של שתיקה מול הרוע", הוא אומר, ומוסיף כי מבחינתו מדובר בקריאה לפעולה, לא רק צבאית, אלא גם מוסרית וציבורית.

ולסיום, הוא מוסר: "אנחנו חייבים להסתכל לרוע בעיניים, להכחיד אותו ולהגיד, לעולם לא עוד. גם כאן במזרח התיכון". לצד זאת, הוא מדגיש כי לצד המאבק, יש גם תקווה: "יש אנשים משני הצדדים שנלחמים כבר עכשיו על מציאות אחרת… השלום הוא הדרך היחידה לשני העמים".