לאחר פציעת העיתונאי הרוסי בלבנון: שגריר ישראל ברוסיה נקרא לשיחת נזיפה

שגריר ישראל ברוסיה, עודד יוסף, נקרא לשיחת נזיפה במשרד החוץ במוסקבה בעקבות התקיפה הישראלית בדרום לבנון בה נפצעו כתב רשת RT הרוסית, סטיב סוויני, והצלם שלו עלי רידה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

התקרית אירעה אתמול כאשר כתב רשת RT הרוסית, סטיב סוויני, והצלם שלו עלי רידה, נפצעו בתקיפה ישראלית בזמן שצילמו בדרום לבנון, כך לפי הודעת הרשת. לפי RT, מטוס חיל האויר ירה רקטה לעבר מכוניתם של העיתונאים כאשר צוות הצילום חצה גשר ליד בסיס צבאי. רידה מסר שכוחות ישראליים "תקפו במכוון" את הצוות למרות שלבשו מדי צבא המציגים את תעודות העיתונות שלהם.

התקרית הדרמטית תועדה למצלמות - סוויני עצמו היה באמצע דיווח בנוגע לנהריה והטילים שנורו לכיוונה, כשלפתע נראה מופתע, ככל הנראה שומע את הפגז מתקרב. הוא הספיק להתכופף קדימה, והמצלמה שנותרה נייחת תיעדה פיצוץ אדיר שהתרחש מטרים ספורים מהיכן שעמדו הכתב והצלם. עפר ושברי אבנים עפו לכל עבר, כשסוויני נשמע מסנן קללה מדי פעם ושרוי בהלם.

רידה גם שיתף צילומים של רופאים מסירים רסיסים מזרועו של סוויני. בסרטון נפרד, הוא אמר שגם הוא וגם סוויני בסדר, והתבדח ש"מתברר שכאשר טיל עף עליך, אתה יכול לשמוע אותו".

דוברת משרד החוץ הרוסי, מריה זכרובה, גינתה את ישראל על התקיפה, ואמרה כי התקיפה על עיתונאים עונדים סימני עיתונות "אינה יכולה להיחשב מקרית בהתחשב בהריגתם של מאתיים עיתונאים בעזה". מהרשת עצמה נמסר כי "שניהם בהכרה ומקבלים כעת טיפול רפואי בבית החולים. הם אומרים שרסיסי הפיצוץ פגעו בגפיים".