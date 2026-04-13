20 נרצחו, כ-1,000 תקריות וזינוק בהסתה ב-2025: דוח האנטישמיות לערב יום השואה

הביטחון האישי של הקהילות היהודיות ברחבי העולם נמצא בנסיגה מדאיגה, כאשר שנת 2025 סימנה שיא של אלימות קטלנית עם הירצחם של 20 יהודים בתקריות אנטישמיות. לפי נתוני משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות, שפורסמו היום (שני), ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה, נדגמו 958 תקריות ב-72 מדינות שונות, נתון המשקף ממוצע של יותר מ-74 אירועים בכל חודש.

שיא המקרים נרשם באפריל 2025, אז תועדו 118 אירועים בודדים. הממצאים מצביעים על כך שדווקא במדינות המערב, המאפשרות שיח קיצוני בשם "חופש הביטוי", מתרכזת עיקר הפעילות: למעלה מ-70% מהאירועים התרחשו במדינות אלו, ובראשן ארצות הברית, בריטניה, צרפת, קנדה וגרמניה.

האירוע החמור ביותר בשנה החולפת התרחש במהלך חג החנוכה בחוף בונדי שבאוסטרליה, שם נרצחו 15 בני אדם בפיגוע טרור מקרה זה ממחיש את דפוס הפעולה המטריד שזוהה בדוח: הסתה ממושכת ברשתות החברתיות שמובילה לוונדליזם, הצתות ופגיעה ברכוש, ומשם הדרך קצרה לפיגועי ירי ודריסה קטלניים.

שר התפוצות והמאבק באנטישמיות, עמיחי שיקלי, תקף את הממשלות המקומיות וטען כי חוסר מעש אל מול שיח אלים מעניק "גב" למחוללי הטרור, בעוד שפעולה נחושה, כפי שנעשתה בקמפוסים בארצות הברית, מביאה לתוצאות בשטח.

הזירה הדיגיטלית מהווה מנוע מרכזי להסתה, עם נתון בלתי נתפס של 124 מיליון פוסטים אנטישמיים בפלטפורמת X (לשעבר טוויטר) בלבד. הדוח מדגיש כי מאז מתקפת שבעה באוקטובר 2023, האנטישמיות המקוונת הפכה לרכיב קבוע בשיח הגלובלי, כאשר פלטפורמות כמו Meta ו-X משמשות לרטוריקה גלויה, בעוד ב-YouTube וב-TikTok התוכן מועבר בצורות מרומזות ומניפולטיביות כלי מרכזי במלחמה התודעתית הוא השימוש במידע כוזב (Fake News) המיוצר לעיתים באמצעות בינה מלאכותית, דוגמת סרטונים ערוכים של "הצפות בעזה" או הצגת ילדים חולים כנפגעי הרעבה מכוונת, במטרה להצדיק האשמות קולקטיביות נגד יהודים.

במקביל להסתה ברשת, הרשות הפלסטינית ממשיכה להוות תשתית מרכזית לעידוד טרור. למרות לחצים בין-לאומיים, בשנת 2025 הובטחו 214 מיליון דולרים למשפחות מחבלים, ובספרי הלימוד של הרשות עדיין מופיעים תכנים המציגים יהודים כקולקטיב שלילי וגזעני וקוראים להשמדתם.

במקביל, ארגון הטרור חמאס פועל להטמעת נרטיבים אנטישמיים באקדמיה ובזירה המשפטית הבין-לאומית דרך רשת של ארגונים אזרחיים וקמפיינים ממומנים. דוגמה בולטת לכך היא ארגון ה-PCPA, שהוגדר בתחילת 2026 כארגון טרור בארצות הברית ובישראל בשל קשריו לארגון הטרור חמאס.

התחזית לשנת 2026 נותרת קודרת, כאשר הצפי הוא להמשך רמות אנטישמיות גבוהות והרחבת שיתופי הפעולה בין גורמים אנטי-ציוניים אזרחיים לארגוני טרור ומדינות כמו איראן.

מנכ"ל משרד התפוצות, אבי כהן סקלי, הבהיר כי המשרד מפעיל כעת מרכז שליטה לאומי לניטור איומים בזמן אמת ומחזק את החוסן של עשרות קהילות באמצעות הכשרות מקצועיות ובניית יכולות חירום.

"יום הזיכרון לשואה מזכיר לנו מה עלול לקרות כשהשנאה אינה נבלמת בזמן", סיכם כהן סקלי, "מדינת ישראל תפעל בכל הכלים להגנה על יהודים בכל מקום".

עמיחי שיקלי, שר התפוצות והמאבק באנטישמיות: "מה שמתחיל בהסתה ברשת מסתיים בירי כנגד הקהילה היהודית. כאשר ממשלות נותנות גב לשיח אלים כנגד הקהילות היהודיות וכנגד מדינת ישראל מתפתחת דינמיקה המובילה לפיגועים קטלניים כפי שהיה באוסטרליה וכפי אנו חווים בשבועות האחרונים בקנדה. מנגד, כאשר ממשלות פועלות למיגור אנטישמיות הן גם מצליחות להביא תוצאות ולמגר פעולות טרור אנטישמיות כפי שעשתה ארה"ב בקמפוסים. ממשלה שלא תפעל ביד קשה כנגד ארגונים ומחוללי אנטישמיות כופרת בתפקידה הראשון של הגנה על אזרחיה. נמשיך לפעול עם שותפינו בעולם כדי לאתר את הארגונים, להתריע על סכנות ולאפשר לממשלות המקומיות לממש את חובתן״.