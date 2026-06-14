בכיר איראני: "טהרן מסכימה לא לייצר ולרכוש נשק גרעיני"

בכיר איראני אמר היום (ראשון) בשיחה עם סוכנות הידיעות "רויטרס" כי "על פי טיוטת מזכר ההבנות עם ארה"ב, טהרן מסכימה שלא לייצר ולא לרכוש נשק גרעיני".

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"עד להשגת עסקה סופית, איראן מסכימה לשמור על הסטטוס קוו הגרעיני, כולל אי ​​העשרת אורניום או הרחבת מתקני גרעין", אמר הגורם.

הבכיר עוד אמר כי ארצות הברית תוותר על סנקציות נפט נגד איראן לתקופה מוגדרת, מה שיאפשר לאיראן למכור נפט ולקבל הכנסות. "ארה"ב מסכימה לא להטיל סנקציות חדשות על איראן עד להשגת עסקה סופית", הוא הוסיף.

אתמול הודיע ראש ממשלת פקיסטן, שהבז שריף, כי ארצות הברית ואיראן "קרובות להסכם שלום יותר מאי פעם, וסביר להניח שהמגעים יסתיימו תוך 24 שעות". טראמפ שיתף בפוסט שפרסם את דבריו של שריף, אולם האיראנים הכחישו: "החתימה על מזכר ההבנות לא תהיה מחר, לא שוללים שתהיה בימים הקרובים".