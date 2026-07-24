הודח התובע הראשי בבית הדין הפלילי בהאג כרים חאן

המדינות החברות בבית הדין הפלילי הבינלאומי (ICC) אישררו היום (שישי) בהצבעה שנערכה בניו יורק את ההחלטה להדיח את תובע בית הדין, כרים חאן, בעקבות הליך משמעתי שהתנהל בעניינו. לפי סוכנויות רויטרס ו-AP, המצטטות גורמים דיפלומטיים, ההצבעה להדחתו של חאן מגיעה על רקע האשמות בהתנהגות מינית פסולה.

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ההדחה מגיעה גם על רקע ביקורת מחודשת על בית הדין מצד וושינגטון, הרואה בגוף השיפוטי הבינלאומי העצמאי איום על הריבונות של ארצות הברית. חאן, מצדו, הכחיש שוב ושוב את ההאשמות נגדו ואת כל טענה לעוולה מצדו.

דנון: "ניסה להשתמש בישראל כמגן אנושי"

שגריר ישראל באו"ם דני דנון תקף בחריפות את חאן בעקבות ההצבעה. "כרים חאן חשב שאם יפתח במסע ציד פוליטי נגד ישראל ויוציא צווי מעצר, העולם יתעלם מההאשמות הקשות בעבירות המין המיוחסות לו. הוא טעה," אמר דנון.

"הוא ניסה להשתמש בישראל כמגן אנושי לשערורייה האישית שלו, והיום העולם דחה את הציניות הזאת," הוסיף דנון. "מי שמשתמש ברדיפת ישראל כדי להציל את עצמו לא יימלט מאחריות, אלא גם יאבד את אמון העולם. ההתקפות נגד ישראל שנועדו להסיט את האש מהתנהלות נלוזה לא עזרו לקרים חאן ולא יעזרו לזוהראן ממדאני."