כוכבת הרשת רומי אברג'יל נעצרה אמש (חמישי) בתאילנד, בחשד כי השתמשה בחברת קש על שם "אנשי קש" תאילנדים כדי להפעיל במסווה את פרופיל ה"אונלי פאנס" שלה. לפי המשטרה המקומית, היא נעצרה כחלק מפשיטת ענק על כ-500 חברות קש במחוזות קראבי ופוקט.

לפי המשטרה המקומית, אברג'יל נרשמה כעסק למתן שירותי איפור ובניית ציפורניים, אך החשד שעולה בתאילנד הוא כי הפיקה ומכרה תכנים פורנוגרפיים דרך פלטפורמת "אונלי פאנס" - תוך שימוש בחברת הקש, במטרה להלבין את הכנסותיה ולהימנע מתשלום מיסים.

במהלך הפשיטה, כך לפי רשויות האכיפה, גילו השוטרים "משרד דמה" - ובו עשרות שלטים של חברות פיקטיביות ומחשבים שלא פועלים. משטרת תאילנד ציינה כי מדובר בפעילות נגד תופעת ה"נומיניז", בה מקומיים משאילים את שמם לטובת עסקים של זרים.