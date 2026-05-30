לאחר 10 ימים: חולצו בשלום 5 גברים שנלכדו במערה מוצפת בלאוס | תיעוד

לאחר עשרה ימים מותחים: הרשויות בתאילנד הודיעו היום (שבת) כי ארבעה גברים נוספים חולצו בהצלחה ממערה מוצפת בלאוס. לרגעים המרגשים הללו קדם חילוצו של גבר נוסף אתמול - כך שמספר הנעדרים עומד כעת על שניים.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

כזכור, שבעה כפריים נכנסו למנהרות הצרות הללו בחיפוש אחר זהב, ולא הצליחו לצאת מהמקום, לאחר ששיטפונות פתאומיים פקדו את המחוז ההררי המרוחק. כוחות החילוץ ציינו כי מערכת המערות בה השבעה נלכדו, צרה במיוחד - וגודלם של חלק מהחדרים במקום עומד על כ-50 סנטימטרים בלבד.

AP, Benz Norrased Palasing Seascout Diving

בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות, ניתן לראות צעקות עידוד ברגע בו ארבעת המחולצים יצאו מהמערה. אחד מהם תועד מחייך, כשהוא מובהל לאוהל רפואי מאולתר. בהמשך נראים השלושה הנותרים מתחבקים עם המחלצים.

AP, Yoshitaka Isaji

עדיין לא ברור כיצד החילוץ המורכב התבצע, לאחר שהמומחים שהגיעו למקום תכננו תחילה לשאוב את מי השיטפונות, במטרה לאפשר לנעדרים להגיע למקום מבטחים. התוכנית המדוברת נכשלה - והוחלט ללמד אותם לשחות ולצלול - במטרה לאפשר להם לשחות החוצה.

צוללנים ותיקים ממספר מדינות, הם צרפת ואוסטרליה, הגיעו למקום במטרה לסייע. מדובר באירוע דומה לתקרית בה קבוצת כדורגל צעירה נלכדה במערה בתאילנד במשך 18 ימים בשנת 2018.