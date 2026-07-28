בניינים נעו מצד לצד: רעידת אדמה בעוצמה 7.1 הורגשה ביפן | תיעוד

רעידת אדמה בעוצמה 7.1 הורגשה היום (שלישי) ביפן, והובילה לאזהרת צונאמי - שהוסרה לאחר מכן. כשעה אחרי הרעידה ביפן - הורגשה אחת בצינגהאי שבסין.

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בתיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות ניתן לראות בניינים זזים, מדפים רועדים בחנויות - ואנשים מנסים להסתתר.

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ראש ממשלת יפן, סנטה טאקיצ'י התייחסה לאירוע וכתבה בחשבונה הרשמי ברשת X: "היום בסביבות השעה 16:27 התרחשה רעידת אדמה שמרכזה באזור קוממוטו שבמחוז קוממוטו, ונרשמה בה טלטלה חזקה ביותר בעוצמה 7 בעיר אוצ'י שבמחוז קוממוטו ובמקווה אייזווה".

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"ממשלת יפן, מיד לאחר התרחשות רעידת האדמה, הקימה את חדר המבצעים במשרד ראש הממשלה במרכז ניהול המשברים במשרד ראש הממשלה, וזימנה את 'צוות החירום המיוחד' ברמת ראשי הלשכות של משרדי הממשלה הרלוונטיים, ומתמקדת בכל כוחותיה באיסוף מידע על נזקים ובמגוון אמצעי התמודדות חירום לאסון, כולל הצלת חיים והצלה. לתושבי האזורים שבהם נרשמה טלטלה חזקה, אני מבקשת מכם להמשיך ולשמור על ערנות מפני רעידת אדמה בעוצמה דומה".