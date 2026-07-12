אסון בבנגקוק: שריפת ענק פרצה בפאב בעיר - לפחות 27 נהרגו

לפחות 27 בני אדם נהרגו היום (ראשון) בשריפה שפרצה בפאב בבנגקוק, בירת תאילנד. ראש ממשלת תאילנד, אנוטין צ'ארנווירקול, שהגיע לזירת האירוע, מסר כי עד כה חולצו 27 גופות מהמבנה. כוחות החירום ממשיכים לפעול במקום, ובמקביל נפתחה חקירה לבירור נסיבות פרוץ השריפה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

https://x.com/i/web/status/2076377216905105423 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

מנהל החטיבה הבינלאומית בזק"א ברוך נידאם, נמצא בקשר עם הקהילה היהודית המקומית ומשרד החוץ, ומוסר שעד כה לא דווח על יהודים או ישראלים שנפגעו.