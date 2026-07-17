המתלוננת נגד התובע הראשי בהאג משחזרת: "חששתי להתנגד לו"

המדינות החברות בית הדין הפלילי הבינלאומי (ICC) בהאג צפויות להצביע בקרוב על הדחת התובע הראשי, כרים חאן, זאת בשל החקירה שמתנהלת נגדו בגין טענות להתנהגות מינית בלתי הולמת. רשת CNN פרסמה במהלך הלילה (בית חמישי לשישי) עותק של דו"ח החקירה של גוף הפיקוח של האו"ם, אשר חקר את הטענות להתנהגות מינית בלתי הולמת של חאן.

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המתלוננת, עורכת דין ממלזיה בשם שרה, שיחזרה את הרגעים הקשים בריאיון לרשת CNN ותיארה את תחושת ההשפלה שחוותה. "אין לי דרך אחרת לתאר את זה מלבד הסלמה בניסיונות", סיפרה שרה, שעדיין מועסקת בבית הדין הפלילי הבינלאומי. לדבריה, ההטרדות המיניות שחוותה מחאן החלו לאחר שהחלה לעבוד כעוזרת שלו בפברואר 2023, ונמשכו כשנה.

"זו היתה חדירה איטית לגבולות הפיזיים והרגשיים שלי", סיפרה בפנים גלויות ותיארה רגעים בהם קפאה ופחדה לומר "לא" לחלק ממעשיו של חאן, בשל חשש כי תאבד את עבודתה ואת אשרת העבודה המאפשרת לה לחיות בהולנד עם בעלה ובנה.

"אין סיכוי שמשהו יהיה בהסכמה כשיש פערי כוחות אלה", הדגישה, "רבים לא מבינים שהוא לא היה רק הבוס שלי - הוא היה הבוס של כולם, כך שזה לא יכול להיות בהסכמה".

בהמשך, שרה התייחסה לטענות שהעלה בעבר חאן, לפיהן היא סוכנת ישראלית. היא הכחישה את הדברים והדגישה: "הטענות הללו הן דרך להסיט את תשומת הלב מהתלונה הזו". עוד ציינה כי היא בעלת סיווגים ביטחוניים ברמה גבוהה - "כך שאם אי פעם היה חשד לפיו אני סוכנת של מדינה זרה - הייתי מפוטרת מעבודתי".