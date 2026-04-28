בראן א', אזרח אוסטרי בן 21, הודה היום (שלישי) בבית המשפט בווינר נוישטאדט בתכנון מתקפת טרור נגד קהל המעריצים של הזמרת טיילור סוויפט בווינה. הנאשם, המוחזק במעצר מאז אוגוסט 2024, הודה בסעיפי טרור וחברות בארגון המדינה האסלאמית (דאעש). עורכת דינו מסרה כי הוא "מתחרט עמוקות" וכי שהותו הממושכת במעצר הובילה אותו להכרה כי מדובר ב"טעות הגדולה ביותר של חייו".

לפי כתב האישום, הנאשם תכנן לרצוח כמה שיותר אנשים מחוץ לאצטדיון "ארנסט האפל" בווינה, שם היו אמורים להתקהל כ-30 אלף מעריצים ("סוויפטיז") ללא כרטיס, בנוסף ל-65 אלף הצופים בתוך המתחם.

התוכנית כללה שימוש בסכינים ובחומרי נפץ מאולתרים שנמצאו בדירתו בחיפוש משטרתי ב-7 באוגוסט 2024, יום אחד בלבד לפני פתיחת סבב ההופעות המתוכנן. המידע המודיעיני שהוביל לסיכול הגיע מרשויות הביטחון של ארצות הברית, ובעקבותיו בוטלו כל שלוש הופעותיה של סוויפט בבירה האוסטרית.

התביעה חשפה כי מעבר למזימה בווינה, בראן א' היה מעורב בתכנון מתקפה משולבת נוספת במהלך חודש הרמדאן של שנת 2024 בסעודיה, טורקיה ואיחוד האמירויות. בעוד ששותפו למזימה זו דקר מאבטח במסגד הגדול במכה ונעצר בסעודיה, בראן א' ושותף נוסף (ארדה ק') לא הוציאו את המתקפה אל הפועל. לאחר מכן, חזר הנאשם לווינה והחל לגבש את תכנית הפיגוע בהופעות ה"Eras Tour".

האירוע בווינה עורר בשעתו זכרונות קשים מהפיגוע בהופעתה של אריאנה גרנדה במנצ'סטר בשנת 2017, בו נרצחו 22 בני אדם.

טיילור סוויפט עצמה התייחסה לביטול לאחר המקרה וכתבה כי הוא מילא אותה ב"תחושת פחד חדשה ואשמה עצומה".

אם יורשע בכל הסעיפים, צפוי בראן א' לעונש של עד 20 שנות מאסר. הדיונים במשפטו צפויים להתחדש ב-12 במאי.