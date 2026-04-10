מאסר לצעיר שפיתה בת 14 ב"רובלוקס", הטריד אותה ופרץ לביתה

בית המשפט בבריטניה גזר היום (שישי) 28 חודשי מאסר על קרלו טריטה, צעיר שהשתמש בפלטפורמת המשחקים "רובלוקס" כדי לצוד קטינה בת 14, והפך לאיום פיזי. טריטה הודה בשורה של עבירות חמורות, בהן יצירת תמונות פוגעניות של קטינה, תקשורת מינית עם ילדה והטרדת עד.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

הקשר החל כשהשניים נפגשו בתוך משחק ברשת, והסלים במהירות לכדי שליחת מתנות, מזון ואף טלפון סודי לביתה של הנערה, תוך שהוא משכנע אותה לעבור לשיחות באפליקציות ווטסאפ וסנאפצ'ט כדי לחמוק מפיקוח.

לאחר שנעצר לראשונה ושוחרר בתנאים מגבילים, הפר טריטה את צווי בית המשפט ונסע מאות קילומטרים מביתו שבהמפשייר לביתה של הנערה באזור מנצ'סטר.

הוא פרץ לביתה, חיבל במצלמת האבטחה וניסה לאיים עליה כדי שתבטל את התלונה נגדו. בנוסף, שלח מכתבים למשפחתה ודיווח דיווחי כזב לרשויות הרווחה במטרה לערער את יציבות הבית ולמנוע את העמדתו לדין. הפרשה נחשפה באוגוסט 2025, לאחר שאמה של הנערה גילתה הודעות חשודות במכשיר הטלפון של בתה.

https://x.com/i/web/status/2042257139008172316 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

בחקירתו טען טריטה כי הבין שמעשיו אינם חוקיים רק לאחר שהחלה חקירת המשטרה, זאת למרות שידע כי הנערה מתחת לגיל 16. השופט קירן רנקין הבהיר במעמד גזר הדין כי התנהלותו של טריטה הותירה צלקות עמוקות בנערה ובבני משפחתה, שמתארים חיים בחרדה מתמדת ובתחושה שביתם אינו מקום בטוח יותר.

פלטפורמת "רובלוקס" נחשבת לאחת הגדולות בעולם עם כ-40 מיליון משחקים המיוצרים על ידי משתמשים, ומהווה מוקד משיכה למיליוני ילדים ובני נוער. בעקבות המקרה, מסרה החברה כי הטמיעה מנגנוני אימות גיל חדשים בחודש ינואר האחרון, שנועדו להגביל תקשורת בין משתמשים בעלי פערי גיל משמעותיים ולמנוע ניצול קטינים.

משטרת המפשייר הדגישה כי הנאשם השתמש בטקטיקות של מניפולציה, חנופה ומתנות כדי לבסס קשר שהוצג כ"רומנטי", אך היה מבוסס כולו על כפייה.