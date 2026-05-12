ארצות הברית נמצאת במגעים מתקדמים עם דנמרק להרחבת נוכחותה הצבאית בגרינלנד, כך דווח היום (שלישי) ברשת BBC. לפי מספר גורמים המעורים בפרטים, המגעים בין שני הצדדים התקדמו בחודשים האחרונים.

לפי הדיווח, גורמים רשמיים בארה"ב מבקשים להקים שלושה בסיסים חדשים בדרום הטריטוריה, המהווה חלק חצי-אוטונומי מדנמרק, בעודם פועלים ליישוב משבר דיפלומטי שעורר טראמפ כאשר איים לתפוס את גרינלנד בכוח. הבסיסים יתמקדו בעיקר במעקב אחר פעילות ימית פוטנציאלית של רוסיה וסין באזור בצפון האוקיינוס האטלנטי בין גרינלנד, איסלנד ובריטניה הידוע בשם מעבר GIUK.

טראמפ אמר בינואר כי על ארה"ב "להחזיק" בגרינלנד כדי למנוע מרוסיה או מסין להשתלט עליה. הוא ציין כי הדבר יכול לקרות ב"דרך הקלה" או ב"דרך הקשה".

הבית הלבן אישר ל-BBC שהממשל היה מעורב בשיחות ברמה גבוהה עם גרינלנד ודנמרק, אך סירב להתייחס לפרטי המשא ומתן. פקיד בבית הלבן אמר שהממשל אופטימי מאוד שהשיחות מתקדמות בכיוון הנכון.