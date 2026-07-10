דרמה בשמיים: החלון התפרק בטיסה - והנוסע כמעט נשאב החוצה | תיעוד

דרמה בטיסת ריינאייר מסלוניקי לגרמניה: חלון המטוס התפרק בזמן ההמראה - ונוסע בן 61 כמעט ונשאב החוצה באוויר. לפי דיווחים, נוסעים אחרים הצליחו למשוך אותו חזרה פנימה, לאחר שלא הסיר את חגורת הבטיחות שלו.

המטוס נחת תוך זמן קצר נחיתת נחיתת חירום בשדה ממנו המריא, הנוסע פונה לטיפול רפואי.

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התיעוד מתוך המטוס, מראה את הנוסעים במהלך נחיתת החירום, כאשר חלקם עוטים מסכות אוויר שנשלפו, ואחד החלונות פתוח לחלוטין, לאחר שכאמור הוא התפרק בעקבות התקלה.