טעות מביכה: תחנת רדיו בריטית הודיעה על מות המלך צ'ארלס

אירוע מביך למדי נרשם בבריטניה, כאשר תחנת רדיו בשם "רדיו קרוליין", המשדרת בדרום אנגליה ובאזור המידלנדס הודיעה בשידור חי על מותו של המלך צ'ארלס השלישי - מיד לאחר ההכרזה - הושמע ההמנון המלכותי "אל נצור את המלך", השידור הופסק והשתררה דממה מוחלטת במשך כ-15 דקות. בהמשך, התברר כי מדובר בתקלה טכנית.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

בשל שגיאה טכנית, הופעל בטעות נוהל חירום ממוחשב המכונה "מות מונרך" - פרוטוקול מיוחד המוחזק על ידי כלל גופי השידור בממלכה, בכוננות מתמדת למקרה הצורך. למעשה, הפעלת המערכת האוטומטית הזו הובילה להשתקת המיקרופונים של המגישים, להשמעת ההמנון ולפרסום ההודעה השגויה - כאשר באותה העת המלך שוהה בכלל בביקור רשמי בצפון אירלנד.

כאמור, מקור התקלה עדיין לא ברור. בינתיים, ב"רדיו קרוליין" פרסמו הודעת התנצלות רשמית בפני המלך - ובפני המאזינים. "בשל שגיאת מחשב באולפן המרכזי, נוהל מות המונרך הופעל בשוגג ביום שלישי בשעות אחר הצהריים. השידור השתתק כפי שנדרש בנוהל, וזה מה שהתריע בפנינו על התקלה. אנו מתנצלים בפני הוד מלכותו המלך ובפני מאזינינו על עוגמת הנפש שנגרמה", מסר מנהל התחנה, פיטר מור.