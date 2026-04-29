בפרק השני של "אדיוס ספרד", יונתן רוה והצלם רועי פלצמן מביאים את קולם של הישראלים שחיים בלב אחת המדינות העוינות ביותר לישראל כיום. הישראלים במדריד ובברצלונה מעידים על שינוי דרמטי באקלים הציבורי, שהפך ממדינה מזמינה לזירה של שנאה יוקדת. העדויות חושפות כיצד האידיאולוגיה האנטי-ישראלית שמחלחלת מהממשלה, מתרגמת בשטח למציאות של פחד ואי-ודאות עבור הקהילה המקומית.

המסע התיעודי חושף תמונה קשה של התנכלויות לעסקים בבעלות ישראלית ויהודית. מרואיינים בפרק מספרים על קריאות גנאי וחרמות שהפכו לחלק בלתי נפרד משגרת חייהם רק בשל זהותם. בעלי עסקים מתארים כיצד הם נאלצים להתמודד עם אווירה מאיימת שפוגעת ישירות בפרנסתם, מה שהופך את השהות במדינה למאבק הישרדותי יומיומי.

המחיר האישי כבד: ישראלים רבים מודים כי הם נאלצים להסתיר כל סממן יהודי או ציוני בצאתם לרחוב. הסרת מגן דוד והימנעות מדיבור בעברית הפכו לאמצעי זהירות הכרחיים כדי למנוע עימותים אלימים. דרך סיפוריהם של אלו שמרגישים כי ספרד מפנה להם עורף, מתגלה עומק המשבר במדינה שהפכה למבקרת החריפה ביותר של ישראל במערב.