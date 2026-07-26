חשד לפיגוע טרור בבירת גרמניה: אדם אחד נהרג ופצעיהם של לפחות 16 בני אדם נוספים נקבעו בדרגות שונות, לאחר שרכב דהר אמש (שבת) ישירות לתוך קהל המונים שחגג באירועי מצעד הגאווה המסורתי של ברלין (Christopher Street Day - CSD).

האירוע הקטלני התרחש מעט לפני השעה 22:00 (שעון מקומי), כאשר המכונית חדרה אל מתחם החגיגות המרכזי בפארק טירגארטן, סמוך לשער ברנדנבורג, ופגעה בחוגגים. תחילה דווח על מספר נפצעים בנסיבות שאינן ברורות, לאחר מכן המשטרה המקומית הכריזה על אירוע דריסה המוני ומצוד רחב היקף.

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זמן קצר לאחר פתיחתו של מצוד משטרתי ברחובות ברלין, הודיעו רשויות האכיפה בגרמניה כי נעצר החשוד המרכזי בביצוע הדריסה. על פי המידע הרשמי שפורסם עד כה על ידי גורמי הביטחון, הנהג הדורס הוא גבר המוכר למשטרה המקומית מעבירות קודמות. הגורמים הרשמיים הדגישו כי על פי הממצאים הראשוניים של החקירה בשטח, החשוד מיוחס באופן מובהק לספקטרום האסלאמיסטי הקיצוני.

נסיבות האירוע עדיין נמצאות תחת חקירה משולבת של היחידות ללוחמה בטרור ובפשיעה פוליטית בגרמניה, שמנסות לקבוע האם מדובר בפיגוע שהוכוון על ידי תשתית אסלאמיסטית או בפעולה של "מפגע בודד".