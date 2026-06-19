בית המשפט בצרפת החליט: כוכב פריז סן ז'רמן יעמוד לדין באשמת אונס

בית המשפט לערעורים בוורסאי, צרפת, דחה היום (שישי) את עתירתו של כדורגלן פריז סן-ז'רמן וקפטן נבחרת מרוקו, אשרף חכימי, לבטל את כתב האישום נגדו. בעקבות ההחלטה, חכימי יעמוד לדין פלילי באשמת אונס צעירה בשנת 2023. המגן בן ה-27 משתתף בימים אלה במונדיאל.

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הפרשה החלה בפברואר 2023, כאשר צעירה שהייתה אז בת 24 התלוננה במשטרה כי חכימי בן ה-27 אנס אותה בביתו שבפרברי פריז, לאחר שהשניים הכירו ברשת האינסטגרם. המתלוננת טענה כי חכימי נגע בה ללא הסכמתה ואז אנס אותה, עד שהצליחה להדפו ולשלוח הודעה לחברתה שבאה לקחת אותה.

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חכימי, השוהה בימים אלו בארצות הברית עם נבחרתו במסגרת משחקי המונדיאל, שמתכוננת למשחק השני שלה בתחרות מול נבחרת סקוטלנד, מכחיש לאורך כל הדרך את המיוחס לו. מיד לאחר פרסום החלטת בית המשפט, הגיב חכימי ברשתות החברתיות וכתב: "חיכיתי למשפט הזה מהיום הראשון ועכשיו אני מצפה לו. סוף סוף אוכל לדבר. מספרים סיפור שאינו שלי על חשבון משפחתי וחיי, לפעמים אני מרגיש שהפכתי למטרה קלה בגלל הפרסום שלי".