"משתמש במלחמה באיראן כדי לטייח שחיתות": מתקפה חריפה נגד ראש ממשלת ספרד

מנהיג מפלגת הימין "ווקס", סנטיאגו אבסקל, הטיח היום (חמישי) האשמות קשות בראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ז, וטען כי הוא משתמש במוקדי הלחימה באיראן ובאוקראינה ככסות פוליטית שנועדה להסתיר פרשות שחיתות ומחדלים שלטוניים מבית.

במהלך דיון סוער בבית הנבחרים המדרידאי שעסק בהשלכות המלחמה באיראן, תקף אבסקל את העמדה ה"פציפיסטית" של הממשלה הספרדית והגדיר את סנצ'ז כמי שמנסה להרוויח הון פוליטי מאסונות בינלאומיים.

אבסקל הציג קו תקיף לפיו סנצ'ז מפגין צביעות כשהוא מתייצב לצד גורמים עוינים במזרח התיכון, ואף הזכיר את הכרזה שהציב המשטר האיראני על אחד הטילים שלו ובה תמונתו של ראש הממשלה הספרדי כהוכחה לתמיכתו בטרור.

לטענת מנהיג הימין, הממשלה הספרדית רכשה מרכיבים צבאיים מאיראן שמשמשים כעת לפגיעה בבעלות בריתה של ספרד, ובכך היא למעשה מממנת את מכונת המלחמה של האייתוללות.

הביקורת של אבסקל לא נעצרה בזירה הבינלאומית וחיברה את המלחמה ישירות לכישלונות הפנים של הממשלה, תוך קביעה כי סנצ'ז הכריז מלחמה על האזרחים הספרדים עצמם. הוא מנה שורה של מחדלים הכוללים את קריסת תשתיות הרכבת, משבר הגירה בלתי נשלט והפקרת הביטחון האישי, וטען כי ראש הממשלה נאחז בכותרות מהחזית כדי להימנע ממתן דין וחשבון על יוקר המחיה והשחיתות בתוך משפחתו הפוליטית.

אבסקל האשים את סנצ'ז בהפניית עורף למערב ובניסיון להתחנף למשטרים דיקטטוריים כמו ונצואלה ואיראן, בזמן שהספרדים משלמים את המחיר בקופה ובמערכת הבריאות המושחתת.

מהצד השני, ראש הממשלה סנצ'ז ניסה להציג חזית של "אחריות בינלאומית" ודבק בנרטיב של "לא למלחמה", תוך שהוא מבקש לאשר צו כלכלי מיוחד שנועד לסייע למשק הספרדי להתמודד עם נזקי הלחימה.