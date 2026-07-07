מרין לה פן הודיעה: ארוץ לנשיאות צרפת בשנה הבאה למרות גזר הדין

מנהיגת הימין הקיצוני בצרפת מרין לה פן הודיעה הערב (שלישי) כי "ארוץ לנשיאות צרפת בשנה הבאה למרות גזר הדין". מוקדם יותר היום, בית המשפט בצרפת הרשיע אותה בניצול לרעה של כספי ציבור, וגזר עליה שלוש שנות מאסר - שנתיים מאסר על תנאי, ושנה נוספת בה תענוד אזיק אלקטרוני, לצד קנס של 100 אלף אירו.

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למרות זאת, בית המשפט לא אוסר עליה להתמודד לנשיאות ב-2027. בעבר הצהירה כי לא תנהל קמפיין עם אזיק אלקטרוני וההערכות גם סברו שלא תתמודד, אך הערב כאמור היא הודיעה שכן.

לה פן אמרה שהיא תערער על ההחלטה לבית המשפט העליון בצרפת ושתהליך זה יבטל את העונש של ענידת הצמיד האלקטרוני. "לכן אני אקיים מסע בחירות בלי צמיד אלקטרוני," אמרה בראיון טלוויזיוני בערב שלישי. "הלילה, אני מועמדת לבחירות לנשיאות".

כזכור, לה פן ושמונה חברי פרלמנט נוספים הורשעו באפריל בשנה שעברה במעילת כספים בסך למעלה משלושה מיליון אירו. בנוסף, 12 עוזרים הורשעו גם בקבלת סחורה גנובה.

היא התמודדה עד כה שלוש פעמים לנשיאות צרפת - והפסידה. בעבר אמרה כי הבחירות בשנת 2027 יהיו הפעם האחרונה בה תתמודד על תפקיד נשיאת צרפת. מנהיגת הימין הקיצוני בצרפת האשימה את התובעים בחיפושם אחר "המוות הפוליטי" שלה, בטענה למזימה להרחיק את מפלגת האיחוד הלאומי מהשלטון.