בית המשפט בצפון אירלנד הרשיע אתמול (שני) את סטפן מקאלה, יוצר תוכן וגיימר, ברצח האכזרי של בת זוגו ההיריונית נטלי מקנאלי. מקאלה, שניסה לייצר לעצמו אליבי מלא שקרים כדי לחמוק מעונש, השתמש בערוץ היוטיוב שלו כדי לשדר סרטון גיימינג שהוקלט מראש בזמן שביצע את הרצח.

ב-18 בדצמבר 2022, פרסם מקאלה בן ה-36 הודעה לעשרות אלפי עוקביו על שידור חי בשם "Violent Night" (לילה אלים). בזמן שהצופים האמינו כי הוא משחק בזמן אמת בביתו, מקאלה היה בדרכו לביתה של נטלי בלורגן, שם דקר וחנק אותה למוות. היא הייתה בשבוע ה-15 להריונה.

במהלך המשפט חשף מומחה פורנזי כי הסרטון, שנמשך שש שעות, הוקלט ארבעה ימים קודם לכן. מקאלה אף הגדיל לעשות וציין בשידור כי אינו יכול להגיב לצופים בשל "בעיות טכניות". רגע מצמרר נרשם כאשר במהלך הסרטון המוקלט, נשמע מקאלה שר "אני צריך להוריד אותה" תוך כדי משימת חיסול במשחק הווידאו GTA.

לאחר הרצח, פתח מקאלה במסע הטעיה מתוכנן. הוא התקשר למוקד החירום כשהוא ממרר בבכי וטוען שמצא את גופתה, בעוד התביעה הגדירה זאת כ"משחק מחושב". הוא טען בפני המשטרה כי בן זוג לשעבר של נטלי הוא האחראי לרצח. אותו אדם נעצר ושוחרר רק לאחר שהוכיח כי ישן מול הטלוויזיה בזמן המעשה.

מקאלה השתתף בהלוויה וביקר בבית המשפחה האבלה, שם הטמין את מכשיר הטלפון שלו כדי להקליט את שיחותיהם הפרטיות ולבדוק אם הם חושדים בו.

למרות שמקאלה בחר שלא להעיד במשפט, התביעה הציגה ראיות לכך שחדר לטלפון של נטלי וקרא הודעות המעידות על כך ששקלה להיפרד ממנו. בעברו של מקאלה רישום פלילי על תקיפת בת זוג לשעבר בנסיבות דומות.

הכרעת הדין מסיימת משפט בן חמישה שבועות שזעזע את צפון אירלנד. מדובר במקרה אחד מתוך 30 מקרי רצח של נשים באזור מאז שנת 2020, נתון, שמעורר ביקורת ציבורית רחבה על ביטחון נשים במדינה ואף זכה לכתבה ארוכה ב-BBC עם שמות הנרצחות. באותה תקופה בישראל נרצחו הרבה יותר נשים, אך אוכלוסיית ישראל גדולה פי חמישה.