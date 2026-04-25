אירופה על הכוונת: האיום האיראני שכבר לא רחוק מהבירות הגדולות

אירופה ניצבת בפני מציאות ביטחונית חדשה - כזו שלא הכירה זה עשרות שנים. איום הטילים האיראניים, שבעבר נתפס כרחוק, מתקרב כעת אל לב הבירות הגדולות של היבשת.

"לונדון, פריז, אמסטרדם, וינה, רומא - חשופות לחלוטין, אין להן שום הגנה", כך אמר יו"ר רפאל, הפרופ' יובל שטייניץ. לדבריו, איראן כבר הוכיחה יכולת שיגור לטווחים של כ-4,000 קילומטרים, הרבה מעבר להצהרות קודמות על טווח של עד 2,000 קילומטרים.

אל"מ במיל' רונן כהן, לשעבר ראש זירת טרור באמ"ן, ציין כי היכולות הצבאיות של איראן נשמרות "בסודי סודות", אך הדגיש כי האפשרות לפגיעה באירופה המערבית אינה רחוקה. לדבריו, גם שימוש בודד באמצעי מתקדם עלול לייצר אפקט משמעותי.

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט התייחס גם הוא לאיום ואמר כי ללא הפעולות שננקטו, אירופה הייתה עלולה לעמוד בפני איום חמור של טילים בליסטיים.

לצד האזהרות, באירופה נשמעות אמירות זהירות יותר. ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, הבהיר כי "זו לא המלחמה שלנו", בעוד נשיא צרפת עמנואל מקרון הזהיר מהשלכות רחבות של הסלמה.

עוד עלה כי לצד האיומים הביטחוניים, מתקיימת גם זירה תודעתית פעילה, עם הפגנות פרו-פלסטיניות בערים מרכזיות, שבהן חלק מהמשתתפים אינם רואים באיראן גורם מאיים.

בישראל מעריכים כי מדינות אירופה מתחילות לבחון פתרונות הגנה, כולל מערכות ישראליות. לפי שטייניץ, מתקיימות בדיקות לשיתופי פעולה תעשייתיים, בין היתר בגרמניה.