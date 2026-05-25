צרפת עומדת בימים אלה בפני שערורייה חדשה, העוסקת בהתעללות רחבת היקף בילדים. במסגרת הפרשה, עובדים בעשרות גני ילדים ובתי ספר יסודיים נחקרים כעת בחשד לאלימות, תקיפה מינית ואונס.

על פי הדיווחים שפורסמו היום (שני) במדינה, המשטרה בפריז בוחנת למעלה ממאה תלונות שהוגשו בגין תת תנאים, אלימות פיזית ואונס של ילדים, חלקם בני שלוש בלבד, שבוצעו על ידי משגיחים במוסדות חינוכיים.

התובעת הראשית של פריז ציינה כי "חקירות מתנהלות כעת לגבי 84 גני ילדים, כ-20 בתי ספר יסודיים וכעשרה מעונות יום", והחשד שנבדק הוא אונס של ילדים בגילאי שלוש וארבע.

קבוצות הורים מסרו לתקשורת המקומית כי הם נלחמו במשך שנים, כדי שטענותיהם יילקחו ברצינות. לדבריהם, כשלים בתהליכי הגיוס והסינון של המועמדים - הם הדבר שאפשר להתעללות להימשך.