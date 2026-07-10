פיוס מלכותי: המלך צ'ארלס נפגש עם הנסיך הארי, מייגן והנכדים

צעד ראשון לקראת שלום בית? המלך צ'ארלס השלישי ורעייתו המלכה קמילה אירחו היום (שישי) את הנסיך הארי, מייגן מרקל ושני ילדיהם, הנסיך ארצ'י (7) והנסיכה ליליבט (5), לפגישה אישית וחסויה באחוזת "הייגרוב" שבגלוסטרשייר, 4 שנים אחרי שנפגשו בפעם האחרונה.

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מדובר באירוע יוצא דופן, שכן זו הפעם הראשונה שהמלך פוגש את נכדיו הצעירים מאז שנת 2022. הילדים, שגדלים בקליפורניה הרחק מאור הזרקורים הבריטי, הגיעו לממלכה יחד עם אמם מייגן מרקל, לאחר חופשה משפחתית שקיימו בפורטוגל, וזאת בניגוד להערכות המוקדמות כי הארי יגיע לביקור לבדו.

הפגישה המרגשת מגיעה דווקא בסיומו של שבוע קשוח ומביך במיוחד עבור הנסיך הארי על אדמת בריטניה. הארי הגיע ללונדון בתחילת השבוע כדי לקדם את משחקי ה"אינוויקטוס", אך הביקור התקבל בקרירות רבה מצד פקידי הארמון. הצהובונים בבריטניה חשפו כי אנשי המלך הציעו תחילה להארי להתארח בארמון באקינגהם, אך משזה לא השיב בזמן - ההצעה בוטלה בטענה ש"הדד-ליין עבר" וכי הארמון אינו יכול לארח אותו. בנוסף, הממשלה הבריטית סירבה להעניק להארי ולמשפחתו אבטחה במימון משלם המסים במהלך הביקור, מה שכמעט הוביל לביטול הגעתם של מייגן והילדים.

אם לא די בכך, ביום שלישי האחרון ספג הארי מכה משפטית כואבת, כאשר שופט בבית המשפט העליון בלונדון דחה על הסף את תביעת הענק שלו נגד המוציא לאור של ה"דיילי מייל" בגין פגיעה בפרטיות.

למרות המשקעים הרבים, מקורבים לשניים מספרים כי המלך צ'ארלס (77), שנאבק בימים אלו במחלת הסרטן, הביע רצון עז לראות את נכדיו לפני שהם חוזרים ללימודים. בארמון באקינגהם אישרו כי מדובר ב"ביקור משפחתי פרטי לחלוטין" והבהירו כי אין שום כוונה לשחרר תמונות רשמיות מהאיחוד המרגש.