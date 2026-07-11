במשמרות המהפכה מודיעים: מצר הורמוז נסגר | עדכונים שוטפים
משמרות המהפכה הודיעה כי בעקבות ספינה שניסתה לעבור "בנתיב שלא אושר", הוחלט על סגירת מצר הורמוז עד להודעה חדשה • הספינה נפגעה לאחר שנורתה • דיווחים באיראן: צבא ארה"ב תוקף יעדים בדרום המדינה
לאחר ששלושה בכירים אמריקנים הציבו אולטימטום נוסף לאיראן, ודרשו ממנה לפרסם התחייבות לפיה תפסיק לתקוף במצר הורמוז וכי המעבר יפתח לחלוטין - הלילה (בין שבת לראשון) הודיעו במשמרות המהפכה כי המצר נסגר לאחר שאיראן שיגרה טיל לעבר אוניית סוחר במצר, שנפגעה.
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מזכיר המלחמה האמריקני הגסת': "איראן ביצעה החלטה אומללה. עכשיו הם משלמים" (ברק בטש)
https://x.com/i/web/status/2076091042693071025
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הודעת פיקוד המרכז של ארה"ב: החלו גל התקיפות השלישי השבוע נגד איראן, לאחר שכוחות משמרות המהפכה תקפו את אוניית המכולות M/V GFS Galaxy, הנושאת דגל קפריסין, בעת שחצתה את מצר הורמוז (ברק בטש)
דיווחים באיראן: צבא ארה"ב תוקף יעדים בדרום המדינה (ברק בטש)
משמרות המהפכה: כמה כלי שיט ניסו לעבור בנתיב שלא אושר לאחר שהתעלמו מהאזהרות ומההנחיות שלנו לתקן את מסלולם ולנוע בנתיב המאושר - בעקבות זאת, נאלצנו לירות ירי אזהרה לעבר אחד מכלי השיט. בעקבות האירוע מצר הורמוז ייסגר עד להודעה חדשה ועד להפסקת ההתערבות האמריקנית באזור, ולא תותר בו תנועת כלי שיט (ברק בטש)