משמרות המהפכה: כמה כלי שיט ניסו לעבור בנתיב שלא אושר לאחר שהתעלמו מהאזהרות ומההנחיות שלנו לתקן את מסלולם ולנוע בנתיב המאושר - בעקבות זאת, נאלצנו לירות ירי אזהרה לעבר אחד מכלי השיט. בעקבות האירוע מצר הורמוז ייסגר עד להודעה חדשה ועד להפסקת ההתערבות האמריקנית באזור, ולא תותר בו תנועת כלי שיט (ברק בטש)