צבא ארצות הברית הודיע הלילה (בין שבת לראשון) כי הוא החל בגל תקיפות נוסף באיראן במטרה "להעניש במהירות את כוחות משמרות המהפכה האסלאמית שביצעו מתקפות נגד אנשי צבא אמריקנים בירדן", שם נהרגו שני חיילים אמריקנים במתקפת טילים. מוקדם יותר, גורם צבאי איראני טען כי אם ארה"ב תתקוף הלילה - יש לפנות שדות תעופה בדובאי ואבו דאבי.

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