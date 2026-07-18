בעקבות התקיפות בירדן: ארה"ב תוקפת באיראן - בלילה השמיני ברציפות | עדכונים שוטפים
צבא ארצות הברית הודיע כי הוא החל בגל תקיפות נוסף באיראן במטרה "להעניש את כוחות משמרות המהפכה שביצעו מתקפות נגד אנשי צבא אמריקנים בירדן", שם נהרגו שני חיילים אמריקנים
צבא ארצות הברית הודיע הלילה (בין שבת לראשון) כי הוא החל בגל תקיפות נוסף באיראן במטרה "להעניש במהירות את כוחות משמרות המהפכה האסלאמית שביצעו מתקפות נגד אנשי צבא אמריקנים בירדן", שם נהרגו שני חיילים אמריקנים במתקפת טילים. מוקדם יותר, גורם צבאי איראני טען כי אם ארה"ב תתקוף הלילה - יש לפנות שדות תעופה בדובאי ואבו דאבי.
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צבא ארצות הברית: התחלנו בגל תקיפות נוסף איראן ש"נועדו לפגוע עוד יותר ביכולתה של איראן לאיים על השיט המסחרי במצר הורמוז, ולהעניש במהירות את כוחות משמרות המהפכה האסלאמית שביצעו אמש מתקפות נגד אנשי צבא אמריקנים בירדן" (ברק בטש)
https://x.com/i/web/status/2078605013878710482
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