ארצות הברית ואיראן קרובות להסכמות על הארכת הפסקת האש למשך 60 ימים נוספים, כך דווח היום (שבת) ב"פייננשל טיימס". ההסכם המסתמן כולל ויתורים בנושא האורניום - הקלה על המצור והסרת הסנקציות.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

המזכר האיראני כולל 14 סעיפים שאינם כוללים את הגרעין וידונו במשך 30 עד 60 יום. לפי דיווח ב"אל חדאת'", איראן הציעה שני מסלולי משא ומתן, החל בהצהרה על סיום המלחמה והמצור. בנוסף אישרה כי תדבק במזכר ההבנות בנוגע לאי-פיתוח נשק גרעיני, ודרשה שימור זכויות העשרה מוגבלות בכל הסכם. היא מוכנה להפחית את הדילול ל-3.6% למשך 10 שנים ולהתחייב שלא לשאוף לנשק גרעיני.

המזכר כולל גם את פתיחת מצר הורמוז בהדרגה, ודיונים על דילול האורניום המועשר שבידי איראן, וייתכן אף שמסירת מאגר האורניום. כמו כן, ארה"ב תקל במצור על איראן, תאפשר הקלות בסנקציות ושחרור חלק מהכספים האיראנים הקפואים.

עם זאת, בסוכנות הידיעות "תסנים" סייגו וציינו כי למרות שהושגה התקדמות בנושאים מסוימים - עדיין קיימים פערים רציניים בנושאים אחרים, כמו שחרור הנכסים האיראנים ומצר הורמוז. איראן הדגישה כי חלק משמעותי של הכספים האיראנים חייב להשתחרר כבר בשלב הראשון של ההסכם, ותהליך שחרור שאר הכספים חייב להיות שקוף וברור לחלוטין. בנוסף, עד שהמלחמה לא תסתיים לפי התנאים שאיראן מציבה, לא יהיה דיון בנושא הגרעין.

מוקדם יותר, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הבהיר כי איראן "רוצה פשרה" ולא תחזיק בנשק גרעיני לעולם. במקביל, ראש צוות המו"מ האיראני הצהיר כי "לא נתפשר על זכויות ארצנו, הצבא שלנו בנה עצמו מחדש במהלך הפסקת האש".