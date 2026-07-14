טראמפ מאיים: "שבוע הבא יהיה רע מאוד לאיראן. יגיע תורם של מתקני הכוח ושל הגשרים. נשמיד את כל מתקני הכוח שלהם, נשמיד את כל הגשרים, אלא אם הם יחזרו לשולחן המשא ומתן" (ברק בטש)