טראמפ מאיים: "שבוע הבא יהיה רע מאוד לאיראן - נשמיד את מתקני הכוח והגשרים"
נשיא ארה"ב איים כי התקיפות יימשכו "עד שאחליט שמספיק" • בנוסף אמר ששבוע הבא "יגיע תורם של מתקני הגרעין והגשרים - אלא אם איראן תחזור לשולחן המשא ומתן" • במקביל, דיווחים על פיצוצים בכווית
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נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים הלילה (רביעי) על איראן: "שבוע הבא יהיה רע מאוד לאיראן - נשמיד את כול מתקני הגרעין והגשרים, אלא אם יחזרו לשולחן המשא ומתן". עוד הוא הדגיש כי "התקיפות יימשכו עד שאחליט שזה מספיק". במקביל, דיווחים על פיצוצים בכווית.
דיווחים על פיצוצים בירדן
כעת: פיצוצים בכווית
טראמפ מאיים: "שבוע הבא יהיה רע מאוד לאיראן. יגיע תורם של מתקני הכוח ושל הגשרים. נשמיד את כל מתקני הכוח שלהם, נשמיד את כל הגשרים, אלא אם הם יחזרו לשולחן המשא ומתן" (ברק בטש)
טראמפ: "התקיפות ימשיכו עד שאני אגיד שזה מספיק" (ברק בטש)
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