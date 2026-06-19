כדי לתקוף מטרות אמריקניות: המהלך האיראני החדש בעיראק

משמרות המהפכה של איראן הקימו תאים חשאיים חדשים בעיראק, במטרה לבצע תקיפות נגד מדינות במפרץ המארחות כוחות אמריקניים, תוך עקיפת רשתות המיליציה המבוססות כדי למנוע זיהוי, כך דווח הבוקר (שישי) בסוכנות הידיעות "רויטרס".

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שמונה מקורות המעורים בפרטים מסרו לרויטרס כי שלושה או ארבעה תאים, שכל אחד מהם מונה כעשרה לוחמים עיראקים שיעים מובחרים, ביצעו לפחות שבע תקיפות כטב"מים מאזורים מדבריים סמוך לערים בצרה וסמאווה נגד אתרים בכווית, ערב הסעודית ואיחוד האמירויות הערביות בין 20 באפריל ל-17 במאי.

הקמת התאים העיראקיים החדשים, שלא דווחה בעבר, משקפת שינוי בטקטיקה של משמרות המהפכה שמטרתו לשמר את יכולתה של איראן להקרין כוח ברחבי האזור, בתקופה שבה קבוצות הפרוקסי החמושות שלה נחלשו משמעותית ומשאביה הצבאיים והכלכליים שלה עצמה מדלדלים, כך מסרו חמשת מפקדי המיליציות.