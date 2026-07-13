לקראת מלחמה נוספת במזרח התיכון? התקשורת הערבית דיווחה היום (שלישי) כי סעודיה תקפה את שדה התעופה בצנעא. על פי הדיווחים, הרקע לתקיפה הוא נחיתתו של מטוס איראני במדינה, בפעם השנייה השבוע. בתגובה לכך, החות'ים שיגרו איום על ריאד - והכריזו כי "הפסקת האש הסתיימה".

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משרד ההגנה התימני פרסם הודעה בה נמסר כי יש לפנות את שדה התעופה והפציר באזרחים להתרחק מהמקום. לאחר מכן, דווח כי מטוס איראני נוסף נחת במדינה, זאת ברקע קריאות של החות'ים המעודדים את האיראנים להמשיך ולשבור את המצור עליהם.

בהמשך, ציינו במשרד ההגנה כי מסלולי ההמראה והנחיתה בשדה הותקפו - במטרה למנוע את המראת המטוס.

שר ההגנה התימני, טאהר עלי, מהממשלה המתנגדת לחות'ים, אמר: "הסבלנות פקעה, ואנחנו נגיב להפרות האיראניות והחות'יות על המרחב האווירי של תימן. נתמודד בכוח עם כל ניסיון איראני להפר את המרחב האווירי של תימן, ללא קשר לתוצאות, תוך שימוש בכל האמצעים העומדים לרשותנו".

בתגובה לכך, החות'ים הודיעו: "הפסקת האש הסתיימה. סעודיה פתחה במלחמה ותישא בתוצאות".