סופו של כל משטר: האם ההיסטוריה תחזור על עצמה באיראן?

ההיסטוריה ידעה הרבה משטרים אפלים שקרסו אחרי שהעומד בראשם חוסל או נמלט בחסות המון זועם או התערבות חיצונית. האחרון שבהם היה אסד, שנמלט מסוריה אחרי מתקפת הפתע שפתחו מתנגדיו לפני שנה וחצי. גם קדאפי בלוב וסדאם חוסיין בעיראק, ואפילו היטלר בגרמניה הנאצית - כולם עמדו בראש דיקטטורות אכזריות שנעלמו מעל פני האדמה אחרי לכתם. עכשיו, כשמשטר האייתוללות האיסלאמיסטי בקושי עומד על תילו אחרי שורת חיסולים בצמרת ההנהגה, העולם מחכה לראות האם ההיסטוריה תחזור על עצמה גם הפעם באיראן.