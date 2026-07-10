כוחות הביטחון הסוריים הודיעו כי עצרו מספר אנשים ששייכים לתא המזוהה עם דאעש וחשפו מחסן סודי של חומרי נפץ בדמשק, בעקבות שני הפיצוצים שכוונו לעבר המלון שבו שהה נשיא צרפת, עמנואל מקרון, במהלך ביקורו במדינה.

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ביום שלישי האחרון אירעה סדרת פיצוצים שנשמעו ברחבי דמשק, סמוך למלון שבו שוהה נשיא צרפת עמנואל מקרון שמבקר מאתמול בערב בסוריה. על פי מקור ביטחוני במדינה, מדובר בפיצוץ מטעני חבלה. כמו כן, ב"אל-ג'זירה" דווח כי מדובר בשני פיצוצים ליד מטה משרד התיירות בעיר. יצוין כי בשלב זה לא נמסרו פרטים נוספים על נסיבות האירוע.

דקות מאוחר יותר, ערוץ "אל-חדת'" הסעודי דיווח כי הפמליה של הנשיא הצרפתי עזבה את המקום בו הוא שוהה רבע שעה לפני סדרת הפיצומים שנשנמעה ברחבי דמשק. עוד דווח כי בשלב זה לא ברור מה "אופי הפיצוצים", ההשערה היא כי אחד ממטעני החבלה התפוצץ בתוך רכב. כך או כך, בארמון האליזה יצאו בהודעה רשמית: "מקרון לא שמע פיצוצים, הוא בדרכו לפגישה עם נשיא סוריה".