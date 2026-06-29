הממשל האמריקני סבור כי הסיכויים לקדם נורמליזציה בין ישראל לסוריה לפני הבחירות הקרובות בישראל הם "קלושים מאוד", כך אמר מקור המעורה בנושא ל-i24NEWS.

לדברי המקור, הדרישה המרכזית של ממשלת סוריה היא שישראל תבצע נסיגה כלשהי מאזור החיץ שאליו נכנסה לאחר קריסת משטרו של בשאר אל-אסד. גורמים אמריקניים מעריכים כי דרישה זו תקשה מאוד על השגת התקדמות משמעותית, שכן ראש הממשלה בנימין נתניהו אינו צפוי לאשר נסיגה מאזור החיץ לפני הבחירות באוקטובר.

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר ביום שני לכתבים כי ישראל מתכוונת להישאר באזורים שאליהם נכנסה בסוריה. "הודעתי למפקד פיקוד המרכז של ארצות הברית, אדמירל קופר, כי לא ניסוג מאזור הביטחון בסוריה", אמר כ"ץ.

אזור החיץ הוקם בעקבות הסכם הפרדת הכוחות בין ישראל לסוריה משנת 1974, שנחתם לאחר מלחמת יום הכיפורים ב-1973. לאחר קריסת משטרו של בשאר אל-אסד בסוף שנת 2024, ישראל טענה כי לא ניתן עוד ליישם במלואו את ההסכם, משום שהמדינה הסורית אינה מסוגלת עוד לאכוף את התחייבויותיה במסגרתו. בעקבות זאת נכנסו כוחות צה"ל לחלקים מאזור החיץ שבפיקוח האו"ם ולכמה עמדות אסטרטגיות סמוכות, תוך שהמהלך הוצג כאמצעי ביטחוני זמני שנועד למנוע מגורמים עוינים לנצל את הוואקום השלטוני. ממשלת סוריה החדשה וחלק ניכר מהקהילה הבינלאומית טוענים כי הסכם 1974 עדיין תקף מבחינה משפטית, וקוראים לישראל לסגת מאזור החיץ ולשוב להסדרים שהיו נהוגים לפני קריסת המשטר.

במהלך השנה האחרונה התקיימו כמה פגישות בין שר החוץ הסורי, אסעד א-שיבאני, השר לעניינים אסטרטגיים של ישראל, רון דרמר (שכיהן אז בתפקיד), ושגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר. השיחות תווכו על ידי ארצות הברית והובלו בידי טום ברק, שליחו המיוחד של הנשיא טראמפ לענייני סוריה. בכל הפגישות הבהירו הנציגים הסורים כי כל הסכם ביטחוני והתקדמות לעבר נורמליזציה תלויים בחידוש הסדר אזור החיץ שנקבע בהסכם 1974.

הפגישה האחרונה בין שר החוץ הסורי לשגריר ישראל בארצות הברית סימנה התקדמות משמעותית. הדיונים כללו גם שורה של מיזמים אפשריים לשיתוף פעולה כלכלי ואזרחי בין שתי המדינות, ובהם, למשל, הקמת אתר סקי משותף שישתרע על פני המורדות הסוריים והישראליים של הר החרמון, בשיתוף הקהילות הדרוזיות המתגוררות בשתי המדינות.

ביום שני, במהלך ביקור ממלכתי ברומניה, הצהיר נשיא המדינה יצחק הרצוג: "אנו שואפים לשלום עם סוריה ולפתיחתו של פרק חדש ביחסים בין עמינו".

בשבועות האחרונים הצהיר הנשיא טראמפ שוב ושוב כי היה רוצה שסוריה תמלא תפקיד בפירוק חיזבאללה מנשקו בלבנון — רעיון שנדחה על ידי ישראל, לבנון וסוריה כאחת.

"יש לנו בעיה עמוקה עם חיזבאללה, אך איננו רוצים שכל לבנון תמות", אמר א-שרע. לדבריו, "לבנון אינה יכולה להישאר לכודה בין שתי חלופות — מלחמת אזרחים או מלחמה עם ישראל. העדה השיעית בלבנון זקוקה לרוגע, לא לעוד פחד ועימות".