המתח בלבנון מחריף: חשש לניסיון פגיעה בנשיא על רקע המו"מ עם ישראל

המתח הפוליטי והביטחוני בלבנון הולך וגובר על רקע המגעים שמנהל נשיא המדינה מול ישראל. לפי הערכות, חיזבאללה צפוי לעשות כל שביכולתו כדי לסכל את המשא ומתן - ואף קיים חשש כי ינסה לפגוע בנשיא ג'וזף עאון עצמו.

גורמים המעורים בפרטים אומרים כי המו"מ שמנהל נשיא לבנון מסכן את חייו. מקורביו טענו כי "חייו בסכנה", והוסיפו כי בארמון הנשיאות מתייחסים ברצינות לאיומים המופנים כלפיו.

במקביל, בכיר בחיזבאללה הבהיר כי הארגון "יסכל את הניסיון ליצור אנטואן לאחד חדש", תוך רמיזה להתנגדות חריפה לכל מהלך של הידברות עם ישראל. בתוך כך, לפי ההערכות, חיזבאללה נערך גם להפרות סדר במחנות הפליטים הפלסטינים.

גם בזירה הפנימית נרשמת הסלמה: חמולות באזור הבקאע מאיימות על הנשיא, בעוד שר ההגנה הלבנוני הדגיש כי נעשים צעדים לחיזוק הנוכחות הביטחונית בביירות והבהיר כי הנשק צריך להיות בידי כוחות לגיטימיים בלבד.

נשיא לבנון עצמו תקף את חיזבאללה ואמר כי גרירת המדינה למלחמה היא בגידה, ולא המשא ומתן. מנגד, מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם הצהיר כי הארגון דוחה כל מו"מ ישיר עם ישראל וימשיך להגיב לפעולותיה.