ראש השב"כ דוד זיני נפגש באמירויות עם בכיר פת"ח לשעבר מוחמד דחלאן

ראש שירות הביטחון הכללי דוד זיני נפגש לאחרונה באיחוד האמירויות עם בכיר פת"ח לשעבר מוחמד דחלאן, כך דווח הבוקר (שלישי) ב"כאן חדשות" ב"רשת ב'".

על פי הדיווח, הפגישה התקיימה במהלך ביקור שקיים זיני באמירויות בתקופה האחרונה. כידוע, מוחמד דחלאן כיהן בשורת תפקידים בתנועת הפת"ח וברשות הפלסטינית. אחרי ששימש כראש מנגנון הביטחון המסכל בשטחי הרשות, הוא התבטא קשות נגד יו"ר אש"ף יאסר ערפאת ומחליפו אבו-מאזן, והיה אחד המתנגדים החריפים לחמאס.

בעקבות אירועי 7 באוקטובר הוא סירב לומר שהוא גאה במעשי הטבח, ואמר כי הראשונים לתת דין וחשבון על ההרס בעזה הם הרשות הפלסטינית. שמו הועלה כמנהיג עתידי אפשרי של הפלסטינים.

בפברואר האחרון, פורסם כי ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט נפגש עם בכיר ארגון הפת"ח מוחמד דחלאן באבו-דאבי. הפגישה נועדה לבחון מספר רעיונות, שקשורים לשיקומה של רצועת עזה.

דחלאן רצה לברר כיצד ניתן לסייע בהליך שיקום הרצועה, ובחן אפשרות לניצול המעמד הפוליטי של ראש הממשלה לשעבר אולמרט. זו פגישה ראשונה בין השניים, מתוך סדרת פגישות. בין היתר, נפגש אולמרט גם עם בכיר מאוד בצמרת האמירתית ביאכטה מול חופי נאפולי. אולמרט עצמו סירב להתייחס לנושא בשיחה עם i24NEWS.

מספר בכירים נוספים ביקרו באיחוד האמירויות בזמן המלחמה עם איראן, בהם ראש הממשלה בנימין נתניהו, שאישר את הדבר בהודעה רשמית מטעם לשכתו, הרמטכ"ל אייל זמיר וראש המוסד דדי ברנע.