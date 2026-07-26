מפקד פיקוד מרכז האמריקני: תקיפות מנע ינטרלו את איום הטילים של איראן

מפקד פיקוד מרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM), בראד קופר, סבור כי וושינגטון מסוגלת להתמודד עם המלאי המוגבל של מיירטי פטריוט ומערכות הגנה אווירית אחרות. לפי דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", קופר מעריך כי הגברת התקיפות האמריקאיות באזור – אם תאושר – תפגע מראש ביכולתה של איראן לשגר מטחים גדולים של טילים.

(עמיחי שטיין)