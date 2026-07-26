דיווח: יורט כטב"ם ששוגר לעבר בסיס אמריקני בעיראק במהלך הלילה
מערכות ההגנה יירטו כטב"ם שסומן סמוך לנמל התעופה בארביל • מפקד פיקוד מרכז של צבא ארה"ב מעריך כי תקיפות מנע מוגברות ינטרלו את מאגרי הטילים של טהרן • עדכונים שוטפים
מערכות ההגנה האווירית בעיראק יירטו הלילה (שני) בהצלחה כטב"ם סמוך לנמל התעופה בארביל שבחבל כורדיסטן, ללא נפגעים או נזק, זאת לאחר שסוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" מיהרה לדווח כי היעד היה בסיס צבאי אמריקאי באזור. במקביל, בוול סטריט ג'ורנל דווח כי מפקד פיקוד מרכז האמריקאי, בראד קופר, מרגיע את החששות מפני מלאי מוגבל של מיירטי פטריוט; לפי קופר, אישור אמריקאי להגברת תקיפות המנע יאפשר לפגוע מראש ביכולת השיגור האיראנית ולצמצם את הצורך בהגנה אקטיבית.
>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<
מקור עיראקי: הכטב"ם בארביל יורט, אין נפגעים
מקור ביטחוני עיראקי מסר לרשת "אל-חדת'" כי מערכות ההגנה האווירית יירטו בהצלחה את הכטב"ם שסומן סמוך לנמל התעופה בארביל. לפי הדיווח, אין נפגעים בנפש ולא נגרם נזק לרכוש.
(איילי כהן)
דיווח באיראן: בסיס אמריקאי בעיראק הותקף בכטב"ם
סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" מדווחת כי הפיצוצים שנשמעו במהלך הלילה בארביל שבחבל כורדיסטן העיראקי, מקורם בתקיפת כטב"ם שכוונה נגד בסיס צבאי אמריקאי באזור.
(איילי כהן)
https://x.com/i/web/status/2081571969024114916
לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן .
מפקד פיקוד מרכז האמריקני: תקיפות מנע ינטרלו את איום הטילים של איראן
מפקד פיקוד מרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM), בראד קופר, סבור כי וושינגטון מסוגלת להתמודד עם המלאי המוגבל של מיירטי פטריוט ומערכות הגנה אווירית אחרות. לפי דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", קופר מעריך כי הגברת התקיפות האמריקאיות באזור – אם תאושר – תפגע מראש ביכולתה של איראן לשגר מטחים גדולים של טילים.
(עמיחי שטיין)