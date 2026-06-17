מזכ"ל חיזבאללה: "אין אזורי ביטחון עבור ישראל, היא חייבת לעזוב"

מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, התייחס היום (רביעי) במהלך נאום שנשא למזכר ההבנות עם איראן ולהסכם "חמש הנקודות" משנת 2024. "צבא לבנון ייפרס אך ורק מדרום לנהר הליטאני, בהתאם להסכם", אמר קאסם, "אין אזורי ניסוי, אין אזורי ביטחון עבור ישראל, אין אזורים צהובים, אין אזורים אדומים ואין אזורים ירוקים. ישראל חייבת לעזוב, והיא תעזוב".

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בפתח דבריו הודה קאסם לאיראן: "אנו מודים לאיראן על העמידה לצד לבנון כעם וכהתנגדות. אנו מברכים את ההקרבות שעשתה איראן, בראשם עלי ח'אמנאי. כעת הכוח של איראן נחשב - ומשוואת הכוח השתנתה כלפי האינטרסים של עמי האזור".

מזכ"ל חיזבאללה התייחס למשא ומתן מול ארה"ב: "אני קורא לכל הצדדים הנוגעים בדבר לחזק את הנרטיב של דרישות לבנון מבלי לקשר אותן לסוגיות פנימיות כלשהן. כל דבר הקשור לענייני הארגון הפנימיים חייב להיות מודר לחלוטין מהמשא ומתן. בכל משא ומתן, הדרישה הבסיסית חייבת להיות השבת ריבונות לבנון משום שישראל היא התוקפת ואין לה זכות להתערב בריבונותנו".

"אנו קוראים לנשיא לבנון ולרשויות לקחת אחריות ולאחד את קולותינו, לקיים דיאלוג ודיון רגוע ולהגיע להסכם בינינו. אנו מוכנים לשתף פעולה, והוכחנו זאת בכך שהקלנו על פריסת צבא לבנון בדרום", אמר קאסם, "אנו ממליצים לנטוש את המשא ומתן הישיר, בו האמריקנים והישראלים קושרים קשר נגד לבנון, מדכאים ומשתיקים אותה".