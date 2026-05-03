נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז הלילה ברשת החברתית Truth כי החל ממחר ארה"ב תתחיל "בפרויקט לשחרור ספינות של מדינות זרות מהורמוז". עוד שלח מסר לאיראן: "נטפל בכוח במי שיפריע לנו".

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

טראמפ כתב כי "מדינות מכל רחבי העולם, שכמעט כולן אינן מעורבות בסכסוך במזרח התיכון המתרחש באופן כה גלוי ואלים לעיני כל, ביקשו מארצות הברית לעזור בשחרור ספינותיהן הכלואות במצר הורמוז, בעניין שאין להן שום קשר אליו - הן בסך הכל צדדים ניטרליים וחפים מפשע! לטובת איראן, המזרח התיכון וארצות הברית, הודענו למדינות הללו שנלווה את ספינותיהן בבטחה אל מחוץ לנתיבי מים מוגבלים אלו, כדי שיוכלו להמשיך בעסקיהן בחופשיות ובצורה תקינה. שוב, מדובר בספינות מאזורים בעולם שאינם מעורבים בשום צורה במה שמתרחש כרגע במזרח התיכון. הנחיתי את נציגיי להודיע להם כי נפעיל את מיטב המאמצים כדי להוציא את ספינותיהם וצוותיהם בבטחה מהמצר. בכל המקרים, הם ציינו כי לא יחזרו עד שהאזור יהפוך לבטוח לשיט ולכל דבר אחר".

עוד הודיע הנשיא כי הפרויקט ייקרא "פרויקט חופש" (Project Freedom), והוסיף: "אני מודע לחלוטין לכך שנציגיי מנהלים דיונים חיוביים מאוד עם מדינת איראן, וכי אלו עשויים להוביל לדבר מה חיובי מאוד עבור כולם. תנועת הספינות נועדה אך ורק לשחרר אנשים, חברות ומדינות שלא עשו שום עוול - הם קורבנות של הנסיבות. זוהי מחווה הומניטרית מטעם ארצות הברית ומדינות המזרח התיכון, אך בפרט מטעם מדינת איראן. ברבות מהספינות הללו המזון הולך ואוזל, וכך גם כל דבר אחר הנחוץ לצוותים גדולים כדי לשהות על הסיפון באופן בריא ותברואתי. אני מאמין שזה יתרום רבות להפגנת רצון טוב מצד כל אלו שנלחמו בעוצמה כזו בחודשים האחרונים".