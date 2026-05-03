קריסה - מבט מבפנים: האם המפלה הכלכלית תחזיר את המפגינים האיראנים לרחובות?

במבט ראשון על טהרן, נראה שהשגרה חזרה למסלולה: בתי הקפה פתוחים והרחובות מלאים באנשים. אך מתחת לפני השטח, הכלכלה האיראנית נמצאת בנקודת שפל היסטורית. האינפלציה המשתוללת הפכה את הריאל האיראני למטבע חסר יציבות שאיש אינו רוצה להחזיק. עוד לפני המלחמה עמדה האינפלציה על כ-70% - הגבוהה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה - אך כעת היא דוהרת קדימה ללא מעצורים. הערב (ראשון) ב"מהדורה המרכזית", כתבנו עמיחי שטיין הביא את הפרטים על המציאות הבלתי אפשרית בטהרן.

שכר המינימום החודשי החדש באיראן עומד על כ-162.5 מיליון ריאל, סכום השווה ל-104 דולרים בלבד. יוקר המחיה משפיע על מוצרי היסוד הבסיסיים ביותר: שיפוד קבב במסעדה עולה כיום בין 5 ל-6 מיליון ריאל, ארוחת עוף ואורז נעה בין 3 ל-4 מיליון, ופחית משקה קל נמכרת במיליון ריאל. הפערים החברתיים מתרחבים, והאוכלוסייה הענייה סובלת ממחסור קשה במזון.

המשבר הכלכלי החל עוד לפני המלחמה, עם משברי אנרגיה חמורים, הפסקות חשמל יזומות ומחסור בתרופות. המצב הדרדר עוד יותר עם שיתוק האינטרנט במדינה, שגרם לנזק המוערך ב-37 מיליון דולר עקב חוסר יכולת לבצע תשלומים אונליין ופגיעה בשרשרת הייצור. הבורסה האיראנית נותרה סגורה בחודשיים האחרונים, וישנו חשש כבד מקריסה טוטאלית ברגע שתיפתח מחדש.

במהלך המלחמה, תקיפות המיוחסות לישראל ולארה"ב נגד מפעלי פלדה ומתקנים פטרוכימיים הסבו נזק אדיר לתעשייה הצבאית והאזרחית כאחד, פגיעה שנאמדת בכ-30 מיליארד דולר. במקביל, המצור על נמלי איראן מונע את ייצוא הנפט, המהווה 85% מהייצוא המדיני. מומחים מזהירים כי המחסור במקומות אחסון לנפט יוביל לכיבוי בארות, תהליך שעלול לגרום לנזק בלתי הפיך ולירידה באיכות הנפט, ששיקומו יארך שנים.

לפי הערכות הבנק המרכזי של איראן, יידרשו לפחות 12 שנים לשקם את המדינה, וזאת בהנחה שהלחימה תסתיים כעת. למרות שהמשבר טרם הביא לשינוי בעמדות השלטון, החשש הוא שהקריסה הכלכלית תהפוך ל"חבית חומר נפץ" שתגרום לאזרחים, שחלקם חוששים מהדיכוי האכזרי שחוו במחאות קודמות, לצאת שוב לרחובות בניסיון להפיל את המשטר.