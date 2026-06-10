צבא ארצות הברית הודיע הלילה (בין רביעי לחמישי) כי הם החלו "לבצע תקיפות נוספות להגנה עצמית נגד מספר מטרות באיראן", זאת לאחר שנשמעו פיצוצים במספר מקומות במדינה. מוקדם יותר שגרירות ארצות הברית בבגדאד הפצירה באזרחי ארה"ב במדינה לשמור על עירנות והודיעו כי ייתכנו שיבושים בנסיעות או סגירות פתאומיות של המרחב האווירי.

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