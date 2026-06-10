בכיר אמריקני מאשר: החלו התקיפות באיראן | עדכונים שוטפים
צבא ארצות הברית הודיע: התחלנו לבצע "תקיפות נוספות להגנה עצמית נגד מספר מטרות באיראן" • "תגובה לתוקפנות הבלתי מוצדקת והמתמשכת" • פיצוצים נשמעו במספר מקומות במדינה
צבא ארצות הברית הודיע הלילה (בין רביעי לחמישי) כי הם החלו "לבצע תקיפות נוספות להגנה עצמית נגד מספר מטרות באיראן", זאת לאחר שנשמעו פיצוצים במספר מקומות במדינה. מוקדם יותר שגרירות ארצות הברית בבגדאד הפצירה באזרחי ארה"ב במדינה לשמור על עירנות והודיעו כי ייתכנו שיבושים בנסיעות או סגירות פתאומיות של המרחב האווירי.
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הטלוויזיה האיראנית מדווחת על פגיעה ב"אתר" באיזור סיריק (אלון גל)
דיווח על פיצוצים בעיר הנמל גרגאן הנמצאת בחוף הים הכספי בצפון איראן (עמיחי שטיין)
דיווח: פיצוץ במפעל הפטרוכימי באסלויה (ברק בטש)
צבא ארצות הברית בהודעה: כוחות פיקוד המרכז החלו לפני כעשרים דקות לבצע תקיפות נוספות להגנה עצמית נגד מספר מטרות באיראן, בהנחיית המפקד העליון. התקיפות הן תגובה לתוקפנות הבלתי מוצדקת והמתמשכת של איראן (ברק בטש)
גורם אמריקני בכיר מאשר: התחלנו בתקיפות באיראן (ברק בטש)
תקשורת איראנית: החוף הדרומי של המדינה מופצץ כעת (נטלי הוויט)
דיווח על תקיפת נמל סיריק סמוך למיצרי הורמוז (עמיחי שטיין)
סוכנות הידיעות האיראנית: אש נ"מ בטהרן (עמיחי שטיין)
פיצוצים נשמעים באי קיש בדרום איראן (ברוך ידיד)
דיווחים: פיצוצים באי קיש שבדרום איראן (ברק בטש)
דיווחים על תנועת מטוסים בשמי עיראק (ברק בטש)