לפחות חמישה הרוגים בפיצוצים בערים באיראן; מקורות ישראלים לרויטרס: ישראל לא מעורבת

בכלי תקשורת באיראן דווח היום (שבת) על מספר פיצוצים שאירעו באזורים שונים במדינה. הרשויות טוענות כי מדובר בפיצוצים של בלוני גז, לפי סוכנות הידיעות "מהר" ילדה בת 4 נהרגה. למעלה מ-10 נפצעו בתקריות השונות.

שני מקורות ישראליים מסרו לסוכנות הידיעו רויטרס כי ישראל אינה מעורבת בפיצוצים באיראן. בתוך כך, פיצוץ נוסף אירע בעיר אהוואז שבאיראן, שבו ארבעה נהרגו. גם כאן מדובר, לפי הרשויות במדינה, בפיצוץ של בלון גז. באיראן טענו כי חלק מהפיצוצים בערים השונות הן כתוצאה של תרגילים שנועדו להגביר כוננות.

חיל הים של משמרות המפכה הכחיש כי התרחשה תקיפת כלי טיס בלתי מאוייש על מפקדה בהורמוזגן. עוד הוכחש כי מפקד החיל, עלי רזא תנגסירי, נהרג.

תיעודים שיצאו מהמדינה הראו כי משמרות המהפכה פתחו בתרגיל ניסוי טילים. במקביל, המנהיג העליון של איראן עלי חמינאי, תועד היום עולה לקברו של מנהיג המהפכה האיסלאמית ח'ומייני, לרגל ציון 47 שנים למהפכה במדינה.