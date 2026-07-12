פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) פתח הלילה (בין ראשון לשני) בגל תקיפות ממוקד נוסף נגד מטרות צבאיות באיראן - בהן מתקנים באי קשם ובערים בנדר עבאס וחאג'יאבאד - במטרה לפגוע ביכולתו של המשטר לתקוף אוניות מסחר במצר הורמוז. המבצע, עליו הורו הנשיא דונלד טראמפ, מגיע כשלב האחרון ברצף עימותים חריף שהחל במבצע לילי נרחב של ארה"ב נגד כ-140 מטרות באיראן במהלך השבת. בתגובה למתקפה, שיגרה טהרן במהלך היום מטחי טילים וכטב"מים לעבר בסיסים אמריקאיים ומדינות המפרץ (ובהן כווית, קטאר, ירדן ואיחוד האמירויות).

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