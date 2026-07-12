ארה"ב פתחה בגל תקיפות נוסף נגד איראן באזור מצר הורמוז | עדכונים שוטפים
פיקוד המרכז של ארה"ב הודיע כי התקיפות נועדו "לפגוע ביכולת של איראן לתקוף אוניות מסחר" • מוקדם יותר היום ספגו מדינות המפרץ אש איראנית כבדה בעקבות מבצע לילי שבו הופצצו 140 מטרות
פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) פתח הלילה (בין ראשון לשני) בגל תקיפות ממוקד נוסף נגד מטרות צבאיות באיראן - בהן מתקנים באי קשם ובערים בנדר עבאס וחאג'יאבאד - במטרה לפגוע ביכולתו של המשטר לתקוף אוניות מסחר במצר הורמוז. המבצע, עליו הורו הנשיא דונלד טראמפ, מגיע כשלב האחרון ברצף עימותים חריף שהחל במבצע לילי נרחב של ארה"ב נגד כ-140 מטרות באיראן במהלך השבת. בתגובה למתקפה, שיגרה טהרן במהלך היום מטחי טילים וכטב"מים לעבר בסיסים אמריקאיים ומדינות המפרץ (ובהן כווית, קטאר, ירדן ואיחוד האמירויות).
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פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) החל בגל תקיפות ממוקד נוסף נגד כוחות איראניים באזור מצר הורמוז, בהנחיית הנשיא דונלד טראמפ (ברק בטש)
https://x.com/i/web/status/2076415793458303021
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