הבחירות לרשויות המקומיות בשטחי הרשות הפלסטינית, שנערכו אתמול (שבת) בהשתתפות למעלה מחצי מיליון תושבים, מתאפיינות בפער משמעותי בין הצהרות הניצחון של פת"ח לבין המציאות בשטח.

בפת"ח מיהרו להגדיר את התוצאות כ"ניצחון היסטורי" ואף "משאל עם", אולם נתונים מהשטח מצביעים על תמונה מורכבת בהרבה. מתוך 445 רשויות בסך הכל, ב-197 לא התקיימה כלל התמודדות, בין היתר בערים מרכזיות כמו שכם ורמאללה, והרשימות שם זכו באופן אוטומטי.

בקלקיליה לא נערכו בחירות ומועצת העיר מונתה, ובכ-40 רשויות נוספות לא התקיימו בחירות כלל בשל היעדר מועמדים.

במוקדים שבהם כן התקיימה הצבעה נרשמו תוצאות מעורבות: בג'נין הביס ארגון טרור מקומי את רשימת פת"ח, בעוד שבחברון ההתמודדות בפועל התנהלה בין חמולות מרכזיות, ג'עברי וקוואסמה, ולא בין מפלגות.

במקביל, חמאס והחזית העממית לא השתתפו בבחירות לאחר שיו"ר הרשות אבו מאזן אסר על התמודדות של ארגונים שאינם מכירים ברשות ובהסכמי אוסלו. גורם בכיר ברמאללה אף טען כי פעילי פת"ח הפעילו לחצים על מועמדים עצמאיים שלא להתמודד.

הנתונים והעדויות מעלים סימני שאלה באשר לרמת האמון הציבורי בתהליך. על אף שניתן לראות בבחירות ביטוי לחולשת חמאס לאחר אירועי 7 באוקטובר, הן גם מדגישות את המשבר הפנימי בפת"ח ובאש"ף, הכולל שחיתות, פיצולים פנימיים ואובדן אמון ציבורי.

אחד הנתונים הבולטים הוא התחזקות הרשימות העצמאיות, שהצליחו לאתגר את המפלגות המסורתיות ולהצביע על שינוי מגמה בזירה הפוליטית הפלסטינית.

המבחן הבא צפוי להגיע בנובמבר, אז ייערכו הבחירות למועצה הלאומית הפלסטינית של אש"ף, שם תיבחן מחדש מידת התמיכה הציבורית בהנהגה הקיימת.