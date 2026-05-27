גורם אמריקני: תקפנו אתר צבאי באיראן שאיים על הכוחות ועל הספינות במצר הורמוז | עדכונים שוטפים
גורם אמריקני אישר לרויטרס כי "הותקף אתר צבאי איראני שאיים על הכוחות ועל תנועת הספינות במצר הורמוז" • הגורם הוסיף כי יורטו מספר כטב"מים "שאיימו על הכוחות" • מוקדם יותר דווח על פיצוצים באזור בנדר עבאס
גורם אמריקני רשמי אמר הלילה (חמישי) לרויטרס: ביצענו תקיפות נגד אתר צבאי איראני שהציב איום לכוחותינו ולתנועת הספינות במצר הורמוז, כמו כן יירטנו מספר כטב"מים שאיימו על הכוחות באזור. מוקדם יותר, דיווחו באיראן על פיצוצים שנשמעו באזור בנדר עבאס ועל הפעלת מערכות הגנה אווירית.
דיווחים באיראן: פיצוצים באזור בנדר עבאס, הופעלו מערכות ההגנה האווירית (ברק בטש)