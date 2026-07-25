טראמפ: נתניהו יבקר בארה"ב בשבוע הבא; הלילה - ארה"ב לא תקפה באיראן
הנשיא טראמפ הודיע על ביקור רה"מ נתניהו בוושינגטון בשבוע הבא, עקץ את הדמוקרטים והתייחס ללחימה במפרץ • לאחר 13 לילות רצופים של תקיפות אמריקניות - צבא ארה"ב לא תקף באיראן | עדכונים שוטפים
הנשיא טראמפ אישר הלילה (בין שישי לשבת) כי ראש הממשלה נתניהו יגיע לביקור בבית הלבן בשבוע הבא בצל הלחימה באיראן. לאחר 13 לילות רצופים של תקיפות אמריקניות לא נרשמו הלילה תקיפות חדשות. לצד איתותים על רצינות גוברת מצד טהרן במגעים הדיפלומטיים, המתיחות הימית במפרץ ובים האדום נמשכת, כפי שהשתקף גם בהתרעה החריגה והקצרה שפורסמה בסעודיה.
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אנטוניו גוטרש נחת בסוריה - ביקור ראשון של מזכ"ל או"ם מאז פרוץ מלחמת האזרחים במדינה (רון צור)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אישר במהלך נאומו בארוחת הערב של איגוד כתבי הבית הלבן כי ראש הממשלה בנימין נתניהו יבקר בארה"ב בשבוע הבא ויפגוש אותו בבית הלבן ביום שלישי. במהלך הנאום תקף טראמפ בהומור את מנהיג הרוב בסנאט, צ'אק שומר, ואמר: "אשלח לו תלבושת פלסטינית יפה מחר כדי שיוכל לברך את ביבי נתניהו כשהוא יגיע לעיר". בלשכת ראש הממשלה ציינו כי הביקור נערך בהזמנת טראמפ, ובמהלכו ישתתף נתניהו גם בהלווייתו של הסנאטור המנוח לינדזי גראהם (רון צור)
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החות'ים בתימן שיגרו מטחי טילים בליסטיים לעבר יעדים אסטרטגיים בסעודיה. לפי דיווחים באזור, גל התקפה ראשון שכלל לפחות חמישה טילים פגע במתקני חברת "סעודי ארמקו" בג'זאן, ותיעודים מהמקום מציגים שריפת ענק וענן פטרייה מעל האזור. גל תקיפה נוסף שוגר זמן קצר לאחר מכן וכוונו, על פי הדיווחים, לעבר צינור הנפט מזרח-מערב בינבוע, מתקנים נוספים בג'אזאן ובסיס החיל האווירי "המלך ח'אלד" בח'מיס מושיט (רון צור)
https://x.com/i/web/status/2080865178342822322
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לראשונה לאחר 13 לילות רצופים של תקיפות צבאיות נרחבות באיראן, פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) לא פרסם עדכון על תקיפות חדשות במהלך הלילה. טראמפ התייחס למצב הצבאי ואמר: "הכל הולך טוב מאוד, פגענו באיראן קשה מאוד ואין לה כמעט יכולות ימיות או אוויריות נותרות". במקביל, הנשיא ציין כי הוא מאמין שאינטרס האיראנים הוא להגיע להסכם וכי הם "הופכים לרציניים יותר", זאת בעוד מקורות מסרו כי טראמפ נועד עם יועציו הבכירים כדי לדון בהסלמה אפשרית במידה והמגעים הדיפלומטיים לא ישאו פרי (רון צור)
ברקע האיומים על נתיבי השיט, סעודיה פרסמה לפנות בוקר אזהרה חריגה על "סכנה פוטנציאלית" באזור ינבוע, מנמלי הנפט המרכזיים בים האדום, אך כעבור מספר דקות ביטלה את ההתרעה והודיעה כי "הסכנה חלפה" מבלי לפרט את מקורה. במקביל, המתיחות הימית נמשכת כאשר צבא ארה"ב שיתק מיכלית שניסתה לעקוף את המצור על נמלי איראן, וסעודיה תקפה מטרות של המורדים החות'ים בתימן בתגובה לפגיעה בכלי שיט סעודי בים האדום (רון צור)