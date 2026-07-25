לראשונה לאחר 13 לילות רצופים של תקיפות צבאיות נרחבות באיראן, פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) לא פרסם עדכון על תקיפות חדשות במהלך הלילה. טראמפ התייחס למצב הצבאי ואמר: "הכל הולך טוב מאוד, פגענו באיראן קשה מאוד ואין לה כמעט יכולות ימיות או אוויריות נותרות". במקביל, הנשיא ציין כי הוא מאמין שאינטרס האיראנים הוא להגיע להסכם וכי הם "הופכים לרציניים יותר", זאת בעוד מקורות מסרו כי טראמפ נועד עם יועציו הבכירים כדי לדון בהסלמה אפשרית במידה והמגעים הדיפלומטיים לא ישאו פרי (רון צור)