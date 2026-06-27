דיווחים הלילה (בין שבת לראשון) על כך שארצות הברית תקפה ביממה השנייה ברציפות את איראן. אמש משמרות המהפכה טענו כי בתגובה למתקפה האמריקנית, הם "תקפנו מספר מטרות של הצבא האמריקני באזור". שר הביטחון כ"ץ: "ההסכם שנחתם עם לבנון מהווה מכה אסטרטגית לציר האיראני".

סנטקום מאשרים: תקפנו באיראן בתגובה על תקיפת המכלית מוקדם יותר במצר הורמוז (ברק בטש) https://x.com/i/web/status/2070987021930102919 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות . דיווחים: ארצות הברית תוקפת שוב בדרום איראן (ברק בטש)