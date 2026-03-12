הניסיונות של בכירים באזור לסיום המלחמה - והסירוב התקיף של איראן

בכירים מעומאן, מצרים, פקיסטן וטורקיה מנהלים שיחות עם בכירים איראנים בנסיון להתניע שיח עם ממשל טראמפ להפסקת אש, כך מסר הבוקר (חמישי) ל-i24NEWS גורם המעורה בפרטים.

הבכירים מארבע המדינות מנסים לשכנע את האיראנים להתחיל שיח עם האמריקנים אך עד כה, ע"פ הגורם, באיראן מסרבים לנהל מגעים על הסכם, מפגינים קשיחות ומעלים דרישות ראשוניות במסגרת כל הסכמה להסכם בין טהרן לארצות הברית.

נשיא איראן מסעוד פזשכיאן צייץ אמש ברשת X בתום שיחה עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין כי הדרישות של איראן, במסגרת כל הסכם, הם "הכרה בזכויותיה הלגיטימיות של איראן, תשלום פיצויים וערבויות בינלאומיות משמעותיות מפני תוקפנות עתידית".