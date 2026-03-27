"הערביסטים" עם צבי יחזקאלי: התוכנית המלאה לצפייה, 26.03.2026
סיכום השבוע הרביעי למלחמה באיראן • מה באמת מתכנן טראמפ לאיראנים והאם אנחנו לקראת מו"מ? • וגם המצב בעיראק: שותפה פעילה במלחמה מצד אחד, מדינה ששואפת להיות בלי מליציות מצד שני • העיניים שלכם במזרח התיכון
צבי יחזקאלי וג'מעת הערביסטים נכנסים לעומק המזרח התיכון: הערב (חמישי) הצטרפו אלינו חברת הכנסת לשעבר רות וסרמן לנדה, מומחית לענייני המזרח התיכון, ד"ר אדי כהן, מזרחן ומשפיען רשת, ויוני בן מנחם, מזרחן ויועץ אסטרטגי.
בין היתר, דנו חברי הפאנל בקרב המוחות הגדול, מה מתכנן דונלד טראמפ לאיראנים? הקריאה למשא ומתן של נשיא ארה"ב זכתה לדחייה איראנית בסגנון הבזאר, העלתה את השאלה האם הוא מוביל למעשה מהלך מתוחכם? עוד דנו בפאנל במצב בעיראק, שותפה פעילה במלחמה מצד אחד, ומצד שני מדינה שהייתה רוצה להיות עצמאית וללא מליציות שיעיות.